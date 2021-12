chiara-ferragni-fa-impazzire-tutte-con-il-tubino-zara-che-costa-meno-di-30-euro.-ideale-per-le-feste,-da-prendere-al-volo

Chiara Ferragni ci sorprende con un vestitino di Zara low cost, che costa poco meno di 30 euro. La fashion blogger più amata del mondo non indossa soltanto capi super firmati e costosi come si potrebbe immaginare. Seguendo la linea della futura regina d’Inghilterra Kate Middleton, anche Chiara spesso inserisce nei suoi outfit dei pezzi più commerciali e accessibili a tutti, insieme a borse e accessori sempre all’ultimo grido. L’icona di stile, in questo caso, ha indossato un tubino nero di Zara alla Audrey Hepburn che ha subito risvegliato le nostre fantasie anni ’50.

Il vestito marchiato Zara indossato da Chiara Ferragni per una passeggiata in una Milano uggiosa interpreta perfettamente quelle che saranno le tendenze moda per l’inverno 2021/2022. Del resto, è sempre lei a dettare cosa è cool e cosa non lo è. L’abito è mini, in versione knitwear. Maniche lunghe, scollo straight cut, con fit aderente che si fa poi leggermente più morbido sulla gonna. Un vestito versatile che può essere indossato sia per una semplice passeggiata che per una serata. Tutto dipende dagli accessori che gli vengono abbinati e con cui scegliamo di valorizzarlo.

Sulla pagina Instagram di Chiara Ferragni c’è sempre da prendere spunto. I suoi capi sono all’ultima moda e gli accostamenti possono dare origine a molte idee per i nostri outfit, nonostante non si possa pensare di utilizzare lo stesso budget. Nel caso del tubino nero di Zara, la regina delle influencer lo ha abbinato a un giaccone in stile teddy con frange di Levoliere, bianco, dalla vestibilità oversize e sapore vagamente country, in contrasto perfetto con la semplice eleganza dell’abito. Gli accessori sono in pelle e dal tocco più urban: Monolith Leather Boots di Prada e borsa Chanel Logo Peral Chain.

Il risultato è un twist di street style inaspettato per il vestito nero che probabilmente anche noi abbiamo nell’armadio e che aspetta solo il restyling giusto (questo) per essere rispolverato. Sapere come accostare i vestiti alla moda è fondamentale per la buona riuscita dell’outfit. Uno stesso vestito può essere messo in risalto o, al contrario, rovinato da una scelta sbagliata. Orecchini, borse, scarpe e la giusta messa in piega fanno sicuramente la differenza e Chiara Ferragni in questo è la regina. Se volete prendere spunto dalla icona seguita indistintamente dall’America alla Cina, potete trovare il vestito sul sito di Zara online.

Intanto terremo d’occhio il profilo di Chiara Ferragni per aggiornarvi su tutti i capi low cost che potrebbero interessarvi. Non è la prima volta che l’imprenditrice digitale sceglie per il proprio outfit il marchio Zara. Ricordiamo infatti che tra tutti i vestitini sfoggiati durante l’estate 2020, a riscuotere molto successo è stato un abitino nero corto a fiori proprio del famoso marchio. E di mini dress floreali Chiara ne ha indossati tantissimi. Insomma, non servono molti soldi per ricreare un abbigliamento cool e di moda, basta buon gusto e immaginazione e, soprattutto, tener gli occhi aperti sulle pagine delle nostre icone preferite, sempre pronte a regalarci idee e, a volte, dei capi che non saranno “quelli dei nostri sogni”, ma che potremo mettere nel nostro armadio.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Chiara Ferragni fa impazzire tutte con il tubino Zara che costa meno di 30 euro. Ideale per le feste, da prendere al volo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.