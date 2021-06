chiara-ferragni-fa-un-importante-annuncio-dopo-averlo-fatto:-“fate-come-me”

L’influencer e imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, ha fatto un importante annuncio sul suo profilo Instagram, ecco di che cosa si tratta.

Chiara Ferragni (Foto dal Web)

Chiara Ferragni è l’influencer per eccellenza e probabilmente la più seguita in Italia. Questo suo ruolo lo utilizza spesso per prendere posizioni su argomenti spinosi che riguardano i temi sociali, come ad esempio il Ddl Zan, e per fare degli appelli importanti. Questo soprattutto negli ultimi due anni, con l’inizio della pandemia di Covid-19.

Molto importante è stato il contributo della stilista durante l’epidemia, infatti, insieme a suo marito, ha lanciato diverse campagne di beneficienza per aiutare gli ospedali italiani. A marzo 2020, grazie alla sua iniziativa, vennero raccolti ben 4.5 milioni di euro, che vennero donati al San Raffaele, ospedale di Milano.

Attualmente si sta preparando alle vacanze estive, insieme a suo marito, il rapper e cantante Fedez, al figlio Leone e alla figlia Vittoria, nata recentemente. La famiglia, a quanto pare, sarebbe diretta prossimamente a Forte Dei Marmi, in Toscana.

Chiara Ferragni, ecco il suo annuncio su Instagram.

L’influencer milanese ha fatto la prima dose del vaccino pfizer il 2 giugno. Nella giornata di oggi, l’imprenditrice digitale, ha ricevuto la seconda dose, ovviamente tutto documentato attraverso le storie Instagram. Come prevedibile, ne ha approfittato anche per lanciare un appello ben preciso.

La moglie di Fedez ha documentato il suo vaccino e subito dopo ha voluto rimarcare e richiamare tutti gli italiani a vaccinarsi, perché è l’unico modo per fermare la pandemia. Ecco le sue parole:

“Vaccinatevi gente!”

L’imprenditrice digitale ha anticipato la sua dose in modo da poter partire liberamente per le proprie vacanze insieme alla famiglia. Infatti, la regione Lombardia, ha dato la possibilità a tutti i cittadini di anticipare la data della seconda vaccinazione, in modo da poter andare incontro a chi volesse andare in vacanza. Circa 60mila lombardi ne hanno subito approfittato, tra cui Chiara Ferragni.