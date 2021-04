chiara-ferragni,-fedez-e-leone-festeggiano-il-primo-mese-di-vittoria:-le-foto-dolcissime

Fedez e Chiara Ferragni celebrano il primo mese di vita della piccola Vittoria, ovviamente con una festa in famiglia immortalata in una serie di foto social. Sono tenere e bellissime le immagini che mostrano la piccolina di casa Ferragnez con tanto di torta di colore rosa (in perfetto pendant con la tutina della bimba). Vittoria Lucia Ferragni è nata il 23 marzo a Milano, secondogenita della coppia dopo Leone, che invece è venuto al mondo il 19 marzo 2018.

Vittoria Lucia Ferragni già icona di stile

“Leone visibilmente commosso per il primo mese di convivenza con sua sorella“, scherza Fedez a margine della simpatica foto che ha pubblicato sul suo profilo, e che mostra un Leone in apparenza non entusiasta. Gli adorabili siparietti del bambino insieme alla sorellina sono ormai diventati un tormentone dei social, che hanno eletto il simpatico bambino a vero e proprio meme vivente. Anche Vittoria si appresta a diventare una vera celebrità, a dispetto della giovanissima età: di certo, è già una precoce “icona” di stile con le sue tutine griffate e promette di diventare un’influencer sulle orme di mamma Chiara.

Il fotoconfronto: il complemese di Leone e Vittoria

La Ferragni, su Instagram Stories, ha anche condiviso una doppia foto che mette a confronto la festa per Vittoria con quella che celebrò il primo mese di vita di Leone. Erano altri tempi, lontani dai problemi del Covid, e la coppia decise di far nascere il bambino a Los Angeles, dove Chiara ha vissuto per anni. Per questa ragione, Leone ha la doppia cittadinanza, italiana e americana (gli Stati Uniti hanno infatti in vigore lo ius soli, che concede a chi nasce sul suolo Usa di essere cittadini della nazione a stelle e strisce).

I Ferragnez, tra la vita da genitori e nuovi progetti

Chiara Ferragni e Fedez si godono le gioie dell’essere freschi genitori, ma non hanno interrotto le loro attività lavorative. Il rapper è stato da poco protagonista dello show comico LOL (di cui è stata confermata la seconda stagione) e sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. Anche per la Ferragni, il periodo di maternità (in cui si è mostrata senza remore con pancera e tiralatte) va di pari passo con gli impegni professionali, tra continui lanci di nuovi look e collaborazioni con importanti brand.