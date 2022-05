Chiara Ferragni festeggia 35 anni, ecco i vip che ha invitato e chi invece è stato escluso all’ultimo minuto

E’ il 35esimo compleanno di Chiara Ferragni e i festeggiamenti sono appena terminati. La regina delle influencer ci ha abituati sempre a feste in grande stile. Ricordiamo ancora i suoi 30 anni, festeggiati su un treno in movimento, oppure il compleanno a Gardaland, o ancora quello di Fedez in un supermercato. Questa volta la famigliola che da poco si è allargata ha voluto dedicarsi alla cultura, senza dimenticare di dare una cena per almeno trecento invitati. Ancora una volta l’imprenditrice digitale ha scelto la Sicilia come ospite dei suoi eventi, ma questa volta si è spostata nel bellissimo capoluogo di Palermo.

I 35 anni di Chiara Ferragni hanno previsto un intero week end nella città del sud Italia, con tanto di visite guidate e pranzi e cene glamour nei posti più antichi e suggestivi. A ospitare gli amici e i parenti della famosissima, l’hotel 5 stelle Villa Igiea, un palazzo d’epoca affacciato sul mare presso il porto dell’Acquasanta di Palermo. Caratterizzato per le sue lussuose stanze dallo stile vintage, è stato scelto in passato da aristocratici e da Vip e attori di Hollywood sbarcati in Sicilia. Ma tutto il week end ha visto la numerosa combriccola spostarsi in ristoranti, giardini, ville dall’antica storia.

Ovviamente, sempre insieme a Chiara Ferragni non è mancata la sua famiglia. La mamma Marina Di Guardo probabilmente prolungherà la vacanza per presentare alla Feltrinelli di Palermo il suo nuovo libro, Dress code rosso sangue. Francesca è in dolce attesa e Valentina è sempre dolce con i suoi nipotini. Quindi, gli amici del cuore dell’influencer che ormai abbiamo imparato a conoscere. Pranzi dopo pranzi a Milano, feste dopo feste insieme, sono sempre loro ad accompagnarla durante le sue avventure lavorative e non. Sempre loro ad affiancarla durante le sue vacanze all’insegna della cultura.

E’ stato il Covid-19 a spingere Chiara Ferragni in questo mondo con molta probabilità. Tutte le città italiane hanno fatto una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per far capire loro quanto fosse importante rimanere nella nostra penisola e far girare il nostro turismo, piuttosto che andare all’estero. In questo difficile periodo l’imprenditrice digitale è stato uno dei maggiori volti utilizzati dal marketing locale per sponsorizzare le meraviglie della nostra splendida Nazione. Visite private che hanno appassionato sempre più la giovane mamma, al punto da sceglierle come protagoniste per la sua festa.

Non più balli scatenati, karaoke stonati, la madre di Leone e Vittoria ha voluto dimostrare che l’età aumenta anche per lei, ma che ugualmente si può festeggiare in grande. Degno di nota alla festa di Chiara Ferragni il caro amico di Fedez, Luis Sal, che è stato protagonista di un simpatico siparietto con la piccola di casa. La bambina si è evidentemente presa la sua prima cotta, arrossendo a ogni sguardo del bel giovane e ricercando i suoi baci. Il papà non si è lasciato sfuggire l’occasione di creare un video per questo momento importante. Attimi che coinvolgono i telespettatori di questa vita resa pubblica dalle stories su Instagram. Con loro anche la migliore amica di Chiara, Chiara Biasi. Alla festa anche molti influencer importanti, invece pochissimi inviti nel mondo della tv.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Chiara Ferragni festeggia 35 anni, ecco i vip che ha invitato e chi invece è stato escluso all’ultimo minuto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.