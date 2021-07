chiara-ferragni,-futura-conduttrice?-la-clamorosa-indiscrezione-che-fa-sognare

Sul talento di Chiara Ferragni non c’è dubbio, ma quale e quando sarà il suo debutto in televisione?

Dopo più di un mese dalla vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021, l’Italia si prepara ad ospitare la prossima edizione dopo ben 31 anni dall’ultima vittoria.

Era dal 1990 che il nostro Paese non trionfava al primo posto nel contest canoro europeo, l’ultimo a portare a casa la coppa fu Toto Cotugno con il brano Insieme:1992. La vittoria dei Maneskin era già stata prevista, dato il successo internazionale che il gruppo rock ha raggiunto dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

Se l’Italia è pronta ad accogliere tutti i promettenti artisti europei per la 66 edizione dell’Eurovision Song Contest, chi sarà allora all’altezza della conduzione di tale evento? Di recente è emerso il nome di Chiara Ferragni, l’influencer che fino a qualche settimana fa era la più seguita su Instagram e che adesso ricopre la seconda posizione dopo il ventenne Khaby Lame.

Chiara Ferragni, una vita piena di successi

L’imprenditrice digitale ha spopolato anni fa su blog e social network attirando a sé una fascia di pubblico sempre di vasta. Inizialmente i follower della Ferragni erano perlopiù giovani, ma ad oggi Chiara può vantare la conquista anche di target differenti dai soliti utenti dei social network.

Le doti e le capacità di Chiara Ferragni, che ricordiamo ha soli 34 anni, sono innumerevoli. Oltre che imprenditrice digitale la Ferragni ha firmato anche una linea di abbigliamento che porta il suo nome. Mamma di due bambini, moglie del rapper milanese Fedez, donna in carriera: Chiara Ferragni, dunque, è un modello dal quale giovani donne possono trarre ispirazione.

Grazie a tutte le sue esperienze passate, la Ferragni potrebbe essere il volto adatto per la conduzione della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest nel 2022. Da non sottovalutare anche tutti gli apprezzamenti che la giovane donna ha avuto al di fuori dell’Italia. La sua presenza rappresenterebbe una scelta azzeccata se si vuole offrire allo spettatore un volto conosciuto e allo stesso tempo attirare l’attenzione di più telespettatori possibili per via della sua fama internazionale.

Ad affiancare la Ferragni in questa eventualità è stato suggerito il nome di Alessandro Cattelan, che da sempre si è occupato di musica conducendo per ben 10 edizioni X Factor.