Chiara Ferragni ha partorito: è nata Vittoria Lucia Ferragni, seconda figlia di Fedez dopo Leone

in foto: Chiara Ferragni e Fedez genitori, la prima foto di Vittoria su Instagram

È nata la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez. La sorellina minore di Leone si chiama Vittoria e come il fratello porta il doppio cognome Lucia Ferragni, di entrambi i genitori. La piccola è nata a Milano, a differenza di Leone venuto al mondo due anni prima a Los Angeles, in California. Chiara Ferragni e Fedez genitori per la seconda volta sono entrambi molto emozionati e hanno condiviso su Instagram la stessa foto che ritrae Chiara con Vittoria in braccio appena nata con la frase La nostra Vittoria.

Vittoria Lucia Ferragni è nata a Milano

Nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2018, al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles nasceva il fratellino Leone, primo figlio della coppia. Come ha raccontato in seguito l’influencer, la prima gravidanza è stata piuttosto travagliata e dopo i primi problemi con la placenta la coppia aveva iniziato a temere il peggio. Il parto, a causa di alcune complicazioni, era stato programmato in anticipo di due settimane con un taglio cesareo, ma dopo 22 lunghe ore dall’induzione, alle 23.37 Leone alla fine è nato con un parto naturale, in piena salute, e Chiara Ferragni ha potuto stringerlo tra le sue braccia.

in foto: L’annuncio di Chiara Ferragni su Instagram

Nonne Maria e Luciana, il nome non proviene da loro

Grande curiosità sul perché Chiara Ferragni e Fedez abbiano chiamato la loro seconda figlia Vittoria. Sicuramente non per rinnovare i nomi delle loro nonne. La nonna di Chiara Ferragni di nome Maria è morta l’8 marzo del 2020, proprio all’inizio di quella che sarebbe stata la pandemia da coronavirus che avrebbe fermato il mondo. La nonna di Fedez di nome Luciana Violini è attualmente un’arzilla ‘Nonna imprenditrice digitale‘, come si legge dalla descrizione del profilo Instagram che suo nipote Federico ha fortemente voluto per lei e per il quale ha scelto come immagine del profilo una dolcissima foto con il piccolo Leone Lucia Ferragni.

Gli indizi sul nome Vittoria

Dopo mesi di attesa, ecco svelato il nome della piccola: Vittoria Lucia Ferragni. Il primo a dare un indizio sul nome della baby girl di casa Ferragnez era stato il cantante, che sulla camicia indossata durante la prima serata di Sanremo si era fatto stampare le iniziali dei componenti della famiglia: F, C, L e appunto la misteriosa “V”. Da allora era partito il toto nomi con le ipotesi più svariate, tra le più gettonate Venere e Vittoria, ma anche il classico Virginia. Una scelta particolare che rispecchia quella fatta con il nome del piccolo Leone. Chiara si era detta convinta che fosse scritto: “Era proprio destino”. Il nome Leone viene dal latino Leo, diventato tra l’altro il soprannome del bimbo, ed è simbolo di “nobiltà, fierezza, coraggio”.

Il significato del nome Vittoria

Si tratta di un nome di chiara provenienza latina. Deriva dal termine victor e ne trae il significato, peraltro piuttosto chiaro, di “vittoria, vittoriosa“. Celebri furono la Regina Vittoria che regnò sulla Gran Bretagna e Irlanda per 63 anni e mezzo e la poetessa e nobildonna romana Vittoria Colonna. Il nome nel 2007 è entrato a far parte dei primi 30 nomi più popolari per le nuove nate in Italia. L’onomastico cade il 23 dicembre.