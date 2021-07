Chiara Ferragni ha stregato tutti sul red carpet del Festival di Cannes 2021: la celebre influencer ha indossato un meraviglioso abito. Non tutti sanno però che quel look nasconde un bellissimo progetto!

A Cannes 2021 ha rubato decisamente la scena: Chiara Ferragni ha scelto per il red carpet un vestito magnifico che nasconde un progetto incredibile

Nella terza serata del Festival di Cannes 2021 una delle protagoniste del red carpet è stata, senza dubbio, Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, influencer famosa in tutto il mondo, ha partecipato alla premier del film La ragazza di Stillwater, diretto da Tom McCarthy che vede come protagonista il celebre attore, Matt Damon. La pellicola è stata presentata fuori concorso al Festival di Cannes 2021 e tra i partecipanti anche lei, la Ferragni. Il suo look sta facendo chiacchierare tanto: oltre al colore così esplosivo ed impossibile da non ricordare, c’è un dettaglio sul suo vestito che forse non tutti sanno!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Chiara Ferragni ha stregato tutti al Festival di Cannes 2021: c’è un ‘dettaglio’ nel suo look davvero incredibile

Chiara Ferragni al Festival di Cannes 2021 si è presentata sul red carpet con un abito stile impero color verde lime. Non è passata di certo inosservata la celebre imprenditrice digitale che tra il colore e la lunghezza dell’abito, ha conservato nella memoria di tutti il suo look. Ecco il post pubblicato dalla protagonista:

Leggi anche Il terrazzo di Chiara Ferragni e Fedez è un sogno: alcuni dettagli sono pazzeschi

Il vestito che ha indossato la moglie di Fedez è una creazione di Giambattista Valli: ha le spalle scoperte ed un lungo strascico. Ma avete visto quei fiori sul corpetto? Attraverso le IG story della celebre influencer scopriamo che quei fiorellini sono stati creati con alluminio riciclato, lo stesso che Nespresso usa per le sue capsule.

Un vestito color verde lime, meraviglioso, non ha rubato soltanto la scena: nasconde anche un progetto responsabile! Brava, come sempre, Chiara.