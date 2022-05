Chiara Ferragni icona di stile con la tuta tie-dye per la primavera. Costa pochissimo ed è già corsa a comprarla. Super chic

Chiara Ferragni, ormai icona mondiale, sceglie sempre di viaggiare comoda senza rinunciare allo stile. L’outfit in tuta del suo brand sfoggiato in aeroporto ha fatto innamorare tutte. È subito tendenza per la stagione primaverile. Scopriamo di cosa si tratta.

Dopo aver passato un periodo buio relativo alla salute di Fedez e alla delicata operazione a cui si é dovuto sottoporre, Chiara sembra aver ritrovato la serenità per poter dedicarsi ancora ai suoi viaggi di lavoro. L’imprenditrice digitale, come è solita definirsi, continua negli anni a raggiungere qualsiasi vetta nel campo della moda ed il suo brand è ormai presente nelle grandi boutique , accanto ai marchi più famosi del mondo.

E non è tutto: vanta di innumerevoli Chiara Ferragni store in tutto il mondo. Chiara ama mostrare quotidianamente i suoi look, condividendo gli scatti migliori sul suo profilo instagram. Proprio in questi giorni ha postato una foto nell’aeroporto di Milano Malpensa, in partenza per il Messico. La Ferragni é infatti volata verso Veracruz. L’outfit indossato è ciò che ha chiamato maggiormente l’attenzione. Si tratta di una tuta tie-dye con il logo del suo brand e con uno sfumato di colori dal bianco, al rosa all’azzurro.

Ma anche in un capo d’abbigliamento così scontato e usuale come la tuta, Chiara riesce ad essere iconica e a confermare la particolarità di tutte le sue creazioni. Le sue collezioni infatti sono sempre molto eccentriche, con colori molto accesi e quasi mai basic. Il pantalone della tuta è a vita alta, con una vestibilità molto morbida e un’arricciatura stretta alle caviglie. La felpa è ancora più comoda e pratica, priva di cappuccio e leggermente over-size. Un outfit perfetto anche per coloro a cui non piace vestire in maniera eccessivamente succinta.

Sui capi de brand di Chiara Ferragni non può mancare l’iconico occhio, simbolo dell’imprenditrice e marchio di fabbrica di tutte le sue creazioni, dall’abbigliamento agli accessori. Nulla impedisce però di utilizzare la tuta in maniera non coordinata. Un crop-top bianco o una camicetta rosa o azzurra sarebbero perfettamente abbinabili al pantalone. Contrariamente, la felpa potrebbe essere indossata con un paio di jeans o di pantaloni bianchi. Il bello di questa proposta è proprio la sua ampia versatilità.

Per quanto riguarda le scarpe, anche in questo caso la scelta non è unica. Chiara Ferragni indossa in foto un paio di sneakers Nike Jordan, ma non é la sola opzione possibile. Un paio di mocassini, di mules con tacco o sandali bassi renderebbero ugualmente giustizia all’outfit. Insomma, Chiara ha elevato ad un livello superiore anche uno dei capi più basici e tradizionali, riuscendo a trasformarlo in qualcosa di versatile e cool e conferendogli quel tocco di glam in più.

L’articolo Chiara Ferragni icona di stile con la tuta tie-dye per la primavera. Costa pochissimo ed è già corsa a comprarla. Super chic proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.