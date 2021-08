Chiara Ferragni, il suo trolley è già sold out: sapete quanto costa? Cifra da capogiro per la new entry della collezione. Di influencer, in giro sul web, ormai ce ne sono tantissime, ma la regina tra le italiane non può che essere lei. Parliamo di Chiara Ferragni, che con ben 24,4 milioni di followers è […]

L’articolo Chiara Ferragni, il suo trolley è già sold out: sapete quanto costa? Cifra da capogiro è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.