Chiara Ferragni, impossibile non notare quel ‘dettaglio’: gli occhi di tutti cadono lì

Chiara Ferragni, impossibile non notare quel ‘dettaglio’ negli ultimi scatti condivisi sui social: gli occhi di tutti cadono lì.

Di influencer, in giro sui social, ce ne sono tantissime in giro, ma tra le italiane la regina indiscussa è lei, Chiara Ferragni. Con più di 23 mila followers su Instagram, la bellissima moglie di Fedez ha creato un vero e proprio impero digitale. E, sul suo canale social, condivide gli attimi salienti delle sue giornate, dagli scatti lavorativi ai momenti di vita quotidiana in famiglia.

Qualche ora fa, Chiara ha condiviso alcuni momenti del suo soggiorno a Portofino, dove ha cenato in una location incantevole con il suo adorato Fedez. Un panorama mozzafiato, ma a colpire i fan è stato un dettaglio del look della nota influencer. Di cosa parliamo? Vi sveliamo tutto subito!

Chiara Ferragni mostra il look del giorno: è un dettaglio in particolare a colpire i followers

Una cena da sogno per i Ferragnez, quella a Portofino. Una cena che, come sempre, Chiara Ferragni ha voluto condividere con la sua schiera di fan, postando alcuni scatti della serata sul suo canale Instagram. Date un’occhiata:

Eh si, una vista incantevole, quella dell’hotel in cui si trova la coppia, che si mostra più unita che mai. Ma a colpire i fan non è stata solo la bellezza del paesaggio. Come sempre, anche il look di Chiara non è passato inosservato! In particolare il suo mini top ha incantato tutti! Questi sono solo alcuni dei tanti commenti apparsi sotto al post:

Si tratta del “Silver Crystal Bow Top” di Dan More, dal valore di 610 euro. Come sempre, Chiara sa come attirare l’attenzione dei fan. E voi, cosa aspettate a seguire i Ferragnez su Instagram? Non potete perdervi le loro “avventure virtuali”.