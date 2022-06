chiara-ferragni-in-giro-per-milano-con-un-top-di-zara.-e’-corsa-a-comprarlo,-costa-solo-13-euro

Chiara Ferragni è, ormai, un’icona di stile mondiale. Qualsiasi cosa lei indossa diventa oggetto di desiderio di tutti. Oltre al suo brand, l’imprenditrice digitale è solita indossare anche marchi low cost, in particolare Zara. Proprio pochi giorni fa ha postato sul suo profilo instagram una foto che la ritraeva in giro per Milano con un crop top a righe del brand spagnolo. Inutile dire che tutte l’hanno voluto anche perché il costo è di soli 13 euro.

Il crop top è un must have di tutte le ragazze, non solo in estate ma anche in inverno come sottogiacca. Chiara Ferragni è solita indossare top molti corti e in estate ne fa davvero il pieno. Oltre a quello a righe, ci sono tantissimi modelli e colori e, in particolare, Zara ha davvero una vasta scelta in quanto è sempre all’avanguardia e alla moda.

La stampa a righe, che siamo soliti chiamarla ‘ a marinaio’ è quella che ritorna sempre ogni estate. In origine, in realtà, veniva utilizzata dalla marina francese fino a quando poi è diventata un must have da utilizzare nella vita di tutti i giorni quando Coco Chanel la utilizzò per la prima volta nelle sue collezioni alla fine della Prima Guerra Mondiale.

Successivamente, tantissimi altri stilista l’hanno integrata nei loro disegni e creazioni. Venne indossata perfino da Brigitte Bardot. Chiara Ferragni, ovviamente, non avrebbe potuto farne a meno. Nella foto dai lei pubblicata indossa un top cropped in maglia, con scollo rotondo, senza maniche e righe bianche e azzurro, proprio in stile marinaio. Il prezzo, sul sito di Zara, è di soli euro 12,95. Sta andando già a ruba tanto che ne restano solo pochi pezzi.

Sul sito del famoso bran spagnolo, però, non troviamo solo il modello e i colori indossati da Chiara Ferragni bensì una vasta scelta di colori unici e altri di due modelli di top crop a righe. Per quanto riguarda quello a righe, è disponibile in bianco e blu scuro, in bianco e celeste chiaro, bianco e rosso, verde menta e rosa chiaro, melanzana e fucsia. Invece, per i colori a tinta unita li troviamo in grigio scuro, cammello, lime, nero, verde, giallo, marrone. Insomma, tantissimi colori per ogni esigenza ed occasione.

Il top cropped è un modello davvero efficace per valorizzare la silhouette ed è anche molto versatile in quanto lo si può abbinare sia su una gonna, sia su un pantalone a vita alta con una giacca rendendo l’outfit più completo e particolare, sia su uno semplice short per restare più fresche e comode. Se lo desiderate, accorrete a comprarlo perché rischiano di andare subito sold out.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Chiara Ferragni in giro per Milano con un top di Zara. E’ corsa a comprarlo, costa solo 13 euro proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.