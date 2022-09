chiara-ferragni-in-gita-in-svizzera-con-il-bustino-di-zara-da-29-euro.-bellissimo,-e’-corsa-a-comprarlo

Chiara Ferragni ha indossato un bustino di Zara del valore di 29,95 euro. E’ raro vedere la regina delle influencer utilizzare capi alla portata di tutti. Sempre all’ultima moda, la donna sfoggia giorno dopo giorno capi di alta moda per lo più inaccessibili alla maggior parte di noi. Donne di tutto il mondo vorrebbero vestire come lei, ma devono accontentarsi delle imitazioni. Ogni tanto, però, la moglie di Fedez ci regala delle chicche low cost che vanno immediatamente a ruba. Come questo toppino indossato per una sua giornata in Svizzera, dove ha trascorso un week end di relax insieme agli amici.

Chiara Ferragni si è goduta le sue meritate vacanze con la famiglia a Ibiza. Ovviamente, non sono mancati i numerosi ospiti che ogni anno circondano i Ferragnez: gli amici e la famiglia di lei, sempre numerosissimi, e i pochi compagni di lui. Adesso l’estate è terminata e anche l’imprenditrice digitale è pronta per tornare al lavoro. Non prima di concedersi un ultimo week end insieme al suo affiatatissimo gruppo. La comitiva si è diretta in Svizzera, condividendo come sempre moltissimi momenti insieme ai follower. Non sono mancate le polemiche a causa di una scelta poco attenta all’ambiente.

Chiara Ferragni e i suoi amici hanno viaggiato con un elicottero su un ghiacciaio, un ambiente naturale a rischio, dove hanno deciso di fermarsi per un brindisi con lo champagne. Se molti occhi si sono puntati sull’impatto ambientale di questa scelta, siamo certi che tantissimi altri si sono puntati ancor più sul sito di Zara, per vedere se il corpetto è ancora disponibile. Difatti, la regina delle influencer sembra poter fare tutto quello che vuole. I suoi seguaci la amano, la difendono e sono disposti a seguirla sempre e comunque. Soprattutto per quel che riguarda le scelte di stile.

Il corsetto scelto da Chiara Ferragni è di Zara, è corto sulla vita e termina a punta sull’ombelico. La stampa mostra una delle più famose opere d’arte italiane: la Nascita di Venere di Botticelli. Come sempre l’imprenditrice digitale mostra di essere all’ultima moda, considerando che il bustier sarà probabilmente tra i capi più gettonati per la prossima stagione. Uno strumento di controllo femminile che viene rilanciato come simbolo di seduzione prima e empowerment dopo. La moglie di Fedez lo ha abbinato a un jeans e a delle scarpe sportive di sua produzione.

Sicuramente bisognerà affrettarsi per riuscire a comprare il modello uguale a quello scelto da Chiara Ferragni. Soprattutto, la donna ha fatto notare il magico potere del corsetto: “Il top è di Zara, tipo bustino, e fa delle tette assurde” ha affermato nella storia in cui ha mostrato il suo outfit. Non contenta, ha mostrato con orgoglio il suo seno messo sicuramente in risalto dal capo d’abbigliamento. Siamo certi che tutte le donne che vorrebbero una taglia in più di reggiseno saranno molto soddisfatte della nuova moda.

