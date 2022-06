chiara-ferragni-incanta-tutte-con-il-suo-bikini-calzedonia,-disponibile-sul-sito-a-soli-30-euro.-ecco-quale-ha-scelto

Chiara Ferragni ha indossato un bikini di Calzedonia che costa solo 30 euro. La donna non solo è la prima imprenditrice digitale ma anche la più famosa al mondo. Ed è raro vederle scegliere, per i suoi outfit, qualcosa di accessibile a tutti noi.Al contrario delle reali di tutta Europa, che stanno sponsorizzando sempre più marchi più economici. Tantissime volte abbiamo visto Kate Middleton o Letizia di Spagna scegliere per i loro eventi abiti di Zara o di H&M. Certamente, non possiamo fare un paragone tra le belle principesse e la moglie di Fedez, che ha ottenuto il potere proprio grazie ai suoi outfit.

Chiara Ferragni ama i suoi articoli lussuosi e non perde mai occasione per sfoggiare una nuova borsa o un nuovo paio di scarpe. La donna sembra non conoscere neanche il termine riciclo, e non si presenta mai due volte alla stessa maniera. Gli articoli da lei indossati sono quelli visti sulle migliori passerelle e costano un occhio della testa. Gli unici articoli più economici sono quelli che sponsorizza e che diventano immediatamente i capi must have della stagione. E Calzedonia rientra proprio tra i marchi che pagano la regina delle influencer por vedere sponsorizzare i propri bikini.

Estate dopo estate, Chiara Ferragni sceglie dei costumi del famoso marchio da poter sfoggiare in occasione delle sue uscite al mare o in piscina. E l’effetto chiara è subito evidente: i pezzi da lei indossati sono quelli che vanno a ruba più velocemente e che finiscono irrimediabilmente sold out in poco tempo. Anche quest’anno, l’imprenditrice digitale ci ha mostrato quello che tra i bikini di Calzedonia ha preferito. Ultimamente la donna è stata in Spagna, più precisamente a Siviglia, per la sfilata di Dior e ha alloggiato in un lussuosissimo resort da 6000 euro a notte a Marbella.

Chiara Ferragni quindi si è lasciata scattare delle fotografie nella piscina dell’albergo, mentre indossava il bikini di Calzedonia. Si tratta di un costume modello Mykonos che si compone di un triangolo con coppette estraibili e uno slip. Il colore scelto dall’influencer è il verde smeraldo. La caratteristica principale del bikini è il suo tessuto crinckle, che crea un po’ di volume soprattutto sul seno. Lo stesso modello è disponibile sul sito del famoso marchio in nero, blu midnight e arancio neon, e costa solo trenta euro. Sicuramente dopo la pubblicità ricevuta andrà a ruba.

Il bikini verde è il preferito di Chiara Ferragni, ma negli store di Calzedonia ce ne sono altri di tutti i tipi e modelli. Brillantini, fantasie animalier, le tinte unite e le fantasie particolari, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le taglie. Basta solo decidere quale è il migliore per il proprio incarnato e per il proprio fisico. Intanto, Chiara Ferragni è tornata in Italia e si prepara al concerto gratuito che Fedex terrà a Milano insieme a J-Az e a tanti altri artisti. Ma non vediamo l’ora di vedere cosa sceglierà di indossare, il prossimo anno, per le puntate di apertura e chiusura del Festival di Sanremo.

