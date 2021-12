Chiara Ferragni lancia il must have di stagione, Il Maglione per l’inverno deve essere così. E’ corsa agli acquisti in super saldo

Di Chiara Ferragni si può dire di tutto e di più ma una cosa è certa: tutto quello che indossa fa tendenza. Oggi a far impazzire le sue follower è un maglioncino con una stampa di gatto sopra pensato appositamente per la feste. E’ raro vedere l’imprenditrice digitale indossare capi accessibili a tutte noi. Solitamente i suoi outfit sono sempre super costosi. Una scelta completamente diversa da quella dell’altra icona di stile, Kate Middleton. La futura regina d’Inghilterra cerca di sensibilizzare sul tema del consumismo, riciclando spesso i suoi vestiti e sfoggiando molti abiti low cost.

La regina delle influencer, al contrario, sembra non conoscere la parola riciclo. Il suo armadio è strapieno di abiti e accessori di tutti i tipi, il suo collo e le sue orecchie sembrano una gioielleria portatile. Chiara Ferragni non è solo la regina delle influencer ma anche e soprattutto la regina dello spreco. Dobbiamo ringraziare il suo lavoro se qualche volta la vediamo indossare qualcosa che possa essere acquistabile anche da noi, comuni mortali. La donna è ambasciatrice di moltissimi brand, alcuni tra questi più economici. Ricordiamo ad esempio i suoi costumi di Calzedonia o le sue calze di Intimissimi.

Non è questo il caso del maglioncino con cui Chiara Ferragni ha deciso di mostrarsi durante le sue vacanze sulla neve. Sono anni ormai che l’imprenditrice digitale ha riportato la moda dei maglioni natalizi. Oggi è diventata una moda fare la fotografia delle feste vestiti in questo modo. Sia le coppie che le intere famiglie si mostrano orgogliosi davanti al loro albero di Natale, con i Christmas Jumper. Forse è questo il motivo che ha spinto la moglie di Fedez a cambiare e a dirottare la moda verso un nuovo tipo di stampa per maglioni, quella che vede protagonisti gli animali.

Chiara Ferragni, in occasione delle sue vacanze sulle Dolomiti con la sua famiglia, ha scelto di mostrare alle sue follower un maglioncino celeste con sopra disegnato un simpatico gatto bianco. Il capo in questione è stato realizzato da Alessandra Rich. Si tratta della famosa stilista italiana che è approdata a Londra, dove ha cominciato a vestire proprio Kate Middleton. Il prezzo del maglioncino è da capogiro e senza alcuna ombra di dubbio è già sold out. Ma questo genere di abbigliamento è già diventato uno dei must have per questo inverno, come decretato dalla regina di stile.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni indossa un maglione con un animale sopra. Tempo fa, l’abbiamo visto con un capo di Ralph Loren caratterizzato dalla stampa con un orso di peluche ricamato. Anche in questo caso, il prezzo del capo non è assolutamente abbordabile. Ma di maglioncini invernali con gli animali sopra ce ne sono di tutti i tipi. Se volete essere alla moda e seguire le indicazioni della più esperta, non dovrete fare altro che sbizzarrirvi passando da un sito all’altro. Tanta scelta c’è anche per i più piccoli, come Vittoria, che usa abitini peluche caratterizzati dal musetto peloso dell’orso e dei maglioncini con le orecchie da coniglio.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Chiara Ferragni lancia il must have di stagione, Il Maglione per l’inverno deve essere così. E’ corsa agli acquisti in super saldo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.