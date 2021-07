chiara-ferragni-lancia-una-frecciata-al-marito,-fedez:-“non-sa-quello-che-dice”

Fedez replica alla frecciata di Chiara Ferragni: “Justin Bieber? Scusatela non sa quello che dice”

Complici, affiatati e felice, Chiara Ferragni e Fedez sono sempre al centro del gossip e spesso anche al centro di critiche e attacchi. I Ferragnez, inoltre, non perdono occasione per condividere la lor vita sui social postando foto e stories. E proprio in questi minuti, Chiara Ferragni sembra aver lanciato una frecciata al marito essendo improbabile che abbia semplicemente commesso una gaffe con i tag su Instagram. Insomma fatto sta che l’influencer ha commentato una foto insieme a Fedez scrivendo: “Me and my Justin Bieber” pronta è stata ovviamente sempre sui social la replica di Fedez.

Chiara Ferragni lancia una frecciata a Fedez, la replica del rapper: “Ha preso tanto sole”

Dunque, Chiara Ferragni ha lanciato una frecciatina a Fedez paragonandolo a Justin Bieber, nota popstar americana. Il rapper ha immediatamente replicato alle frecciate ironiche della moglie scrivendo sulle Instagram stories:

“Perdonatela non sa quello che dice”

e poi ancora ha scritto: “Oggi la Ferry ha preso tanto sole.” Al di là delle battute sia l’influencer che il rapper sui social sono sempre molto attivi sui loro profili social insieme ai loro due figli, Leone e Vittoria nati rispettivamente il 19 marzo del 2018 ed il 23 marzo del 2021.

Fedez e Chiara Ferragni spesso al centro degli attacchi: il duro sfogo del rapper

Chiara Ferragni e Fedez spesso finiscono al centro di polemiche e attacchi e l’ultimo in ordine di tempo riguarda un esposto del Codacons contro la coppia per la raccolta fondi aperta durante la pandemia. In quell’occasione il rapper si è duramente sfogato: “Fate schifo, sono stufo di essere perseguitato da voi. È incredibile che nessuno faccia niente per controllare voi. So quello che fate, come lo fate. Sono stufo di essere perseguitato anche quando si fa del bene.” Di recente invece ha difeso la moglie da altri attacchi.

L’articolo Chiara Ferragni lancia una frecciata al marito, Fedez: “Non sa quello che dice” sembra essere il primo su LaNostraTv.