Chiara Ferragni ha mostrato a tutti l’hotel in cui soggiorna: i dettagli di lusso nella suite hanno fatto girare la testa a tutti! Conoscete il prezzo di una notte in quella suite?

Sta trascorrendo queste ore ad Atene una delle influencer più famose al mondo. Chiara Ferragni nelle ultime ore si è mostrata all’aeroporto della capitale greca: il motivo del viaggio? Ovviamente lavoro. L’imprenditrice digitale è in viaggio per via di un altro evento per il Nespresso Chiara Ferragni. Sta soggiornando in un hotel di cui è impossibile non innamorarsi. I dettagli che la moglie di Fedez ha mostrato sui social sono davvero sensazionali. Sulla riviera di Atene, il nome dell’hotel è Four Season ed offre tranquillità, lusso e intrattenimento a pochi passi dal centro storico della città. Vi mostriamo i dettagli da sogno di questo hotel ma soprattutto il prezzo di quella stanza!

Chiara Ferragni mostra l’hotel in cui soggiorna: fan increduli, conoscete il prezzo per una notte?

Chiara Ferragni sta soggiornando, durante il suo viaggio di lavoro ad Atene, al Four Season Astir Palace Hotel Atene. La famosa imprenditrice digitale nelle ultime ore ha mostrato a tutti la suite di lusso che ha scelto per trascorrere la notte. L’appartamento offre dei servizi incredibili, davvero da sogno.

Luminosa e lussuosa, la suite dispone di un soggiorno, una camera da letto, una cucina, un meraviglioso bagno in marmo ed un terrazzo privato da sogno. Insomma, il viaggio di lavoro della Ferragni si trasforma in pieno relax quando torna dopo il ‘dovere’!

Abbiamo cercato informazioni sulla suite in cui soggiorna Chiara ed abbiamo scoperto che la notte in quella suite dovrebbe costare intorno ai 2600 euro! Beh, a tanti ha girato la testa nel leggere questa cifra!