Chiara Ferragni nasconde una parte del corpo della figlia, il motivo è triste. “Povera bambina”, fan senza parole

Chiara Ferragni pubblica una foto della piccola Vittoria ma un dettaglio non sfugge ai fan. Ecco di che cosa si tratta.

Chiara e Fedez, la cronostoria di un amore social

Chiara Ferragni e Fedez sono senza dubbio la coppia digital e social più amata a livello internazionale. Famosissimi, ricchissimi e bellissimi sono il prototipo di famiglia che tutti vorrebbero. Seguitissimi sui social in ogni angolo del mondo, i ferragnez, come sono stati carinamente soprannominati dai fan, si stanno concedendo qualche giorno di meritato relax nelle meravigliose acque della Sardegna.

L’amore tra Chiara e Fedez dura da quasi 4 anni e i due figli, Leone e Vittoria sono il coronamento di un meraviglioso sogno d’amore. Chiara Ferragni nasce a Cremona nel 1987. Ben presto si trasferisce a Milano e comincia ad avvicinarsi al mondo dei social network nei primi anni 2000 spopolando nel capoluogo lombardo. Con lo pseudonimo di diavoletta87 inizia a documentare il suo look pubblicando immagini tramite i primi social.

La svolta arriva nel 2009 quando con l’ ex fidanzato Riccardo Pozzoli apre il fashion blog The blonde salad: Chiara Ferragni comincerà ben presto a cavalcare l’onda della popolarità finendo su riviste come Vogue e Forbes. Oggi è una delle donne più giovani e ricche del mondo. Fedez invece nasce a Milano nell’ottobre del 1989. Le sue prime tracce nel mondo musicale appaiono intorno al 2006.

Nel 2011 produce il suo primo disco Penisola che non c’è e sbarca su YouTube con il video Tutto il contrario. Oggi è uno dei cantanti più amati e famosi di sempre. Ma come si sono conosciuti Chiara e Federico? Chiara e Fedez si conoscono grazie ad una canzone del cantante Vorrei ma non posto, in cui il giovane rapper cita Chiara Ferragni in relazione al suo cane Matilda che indossa un papillon del Brand di Louis Vuitton.

Chiara Ferragni divertita risponde ironicamente al video del cantante complimentandosi con lui. Il resto è storia: i due si incontrano di persona, cominciano a frequentarsi e vanno a vivere immediatamente insieme. Il 3 ottobre 2016 arriva il loro primo scatto di coppia da Parigi. Non mancano certo momenti di crisi anche per loro che vengono vissuti sui social. Il primo nell’ aprile 2017 quando i due smettono di seguirsi a vicenda facendo andare i followers nel panico. Il secondo, nell’ ottobre 2017 quando viene pubblicata una paparazzata di Fedez mentre abbraccia Levante, giudice di X Factor.

La coppia però si riconcilia e ritorna il sereno. Il 7 maggio 2017 arriva una proposta di matrimonio meravigliosa all’Arena di Verona con un Fedez che emozionato si inginocchia e chiede la mano alla ferragni Il 19 marzo 2018 nasce il piccolo Leone e il primo settembre dello stesso anno i due si sposano in Sicilia con una meravigliosa cerimonia a Noto. Il 23 marzo 2021 la famiglia dei Ferragnez si allarga dando il benvenuto alla piccola Vittoria.

Chiara e Fedez al centro delle polemiche

Chiara Ferragni e Fedez sono spesso al centro delle polemiche. L’attenzione dei social media è sempre per loro. Recentemente la coppia è stata criticata per esporre troppo frequentemente i figli sui social network, una mossa questa che è stata definita dai followers come studiata ai fini pubblicitari. I Ferragnez sono intervenuti sulla questione affermando che è loro volontà esporre mediaticamente i loro figli perché la coppia tiene a condividere con i loro followers ogni momento della loro vita privata e non soltanto professionale quasi per ringraziare tutti del supporto che il pubblico dà loro ogni giorno.

Lo scatto bollente di Chiara

Dopo alcuni giorni trascorsi tra la Puglia e la Toscana i Ferragnez si trovano attualmente in Sardegna. La famigliola sta trascorrendo qualche giorno di sano relax nel meraviglioso mare di Porto Cervo. Nelle scorse ore la bellissima Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. La bionda influencer è stata immortalata in una foto in cui si vede il suo lato B da urlo che ha suscitato una vera e propria polemica social. Molti hanno infatti gridato al Photoshop dato che il suo fondoschiena sembra essere leggermente lievitato. La giovane donna non ha replicato però alle accuse e continua a godersi le sue vacanze familiari.

Il post su Vittoria che non passa inosservato

Chiara e Fedez pubblicano spesso foto dei loro due pargoletti sui social, su Instagram, in particolare, Vittoria e Leone sono diventati delle vere e proprie Star. Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha pubblicato una foto della piccola Vittoria mentre si faceva un bagnetto ma un dettaglio non è passato inosservato. I followers hanno notato che la piccola Vittoria aveva dei fiorellini che le coprivano i capezzoli e si sono domandati perché.

La risposta arriva proprio da Chiara Ferragni che afferma: “INSTAGRAM HA QUESTE REGOLE PER LE BAMBINE ANCHE SE NEONATE”. Si tratta dunque di una sorta di protezione dei social network per evitare che foto delicate e intime possano finire nelle mani sbagliate. A questo punto molti però si sono scagliati contro Chiara affermando che dovrebbe proprio evitare di pubblicare foto della figlia in momenti così intimi come un bagnetto e che è una cosa molto triste per la bimba, che quando crescerà potrebbe essere gelosa di tali foto o essere addirittura schernita.

E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Chiara Ferragni nasconde una parte del corpo della figlia, il motivo è triste. “Povera bambina”, fan senza parole proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.