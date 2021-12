chiara-ferragni-nella-bufera,-posta-una-foto,-il-web-si-rivolta,-lei-risponde-e-asfalta-tutti

Chiara Ferragni e il marito Fedez da diversi giorni si trovano in isolamento in casa in quanto risultati positivi al covid-19. I due stanno bene, non presentano alcun sintomo e stanno trascorrendo alcuni giorni in famiglia insieme ai figli Leone e Vittoria che però fortunatamente al momento sono risultati negativi al Covid. Tante sono le storie condivise dalla coppia su Instagram, e in generale i post condivisi sui social, dove sono sempre molto attivi. Ma ecco che proprio nelle scorse ore Chiara Ferragni si è trovata al centro di numerose critiche alle quali però ha risposto senza alcun timore. Ma, per quale motivo?

Chiara Ferragni al centro di numerose critiche e polemiche

Chi conosce e segue la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez sa bene che i due sono molto attivi sui social dove amano raccontare i vari momenti che caratterizzano le loro giornate. E quindi i momenti al lavoro ma anche i momenti di svago in famiglia, con gli amici e con i figli Leone e Vittoria. Proprio nelle scorse ore la nota influencer ha condiviso su Instagram una fotografia molto particolare a seguito della quale ha ricevuto numerose critiche. La giovane ha però deciso di non rimanere in silenzio e al contrario ha scelto di replicare a tali critiche.

Il post social della famosa influencer

La giovane influencer ha condiviso nello specifico su Instagram una fotografia senza reggiseno nella quale i seni sono coperti dalla mano. Alla fotografia in questione la Ferragni ha scritto come didascalia “A little break from Chiristmas and covid photos”. Proprio sotto a questa immagine i followers si sono scatenati rivolgendo alla giovane influencer e mamma delle pesanti critiche. A chi le ha scritto “Chiara stavolta hai esagerato” l’influencer ha risposto “sorry not sorry”. Poi ancora a chi le ha scritto “Sei una mamma e una bella ragazza, non hai bisogno di fare queste foto” la giovane ha risposto “appunto, ho bisogno di sentirmi libera di postare QUELLO CHE VOGLIO”. Vi è stato anche chi le ha scritto “A little crisi di mezza età da qualche mese a questa parte”, parole alle quali la moglie di Fedez ha risposto “a little voglia di fare quel c**** che voglio da qualche mese a questa parte”.

Il chiarimento sulla manicure

Nelle scorse ore vi è stato anche chi ha accusato l’influencer di aver fatto la manicure nonostante si trovi in quarantena a causa della positività al covid. A tali accuse la Ferragni ha risposto “Ragazzi le mie unghie sono del 20 dicembre, bastava guardare le foto invece di criticare”.