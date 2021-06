Chiara Ferragni non è più l’italiana più seguita su Instagram: a superarla è stato proprio lui, una vera e propria rivelazione sul web.

Chiara Ferragni non è più l’italiana più seguita su Instagram: a superarla è stato proprio lui, una vera e propria rivelazione sul web. (Fonte Instagram)

Di influencer, in giro sui social, ce ne sono davvero tante al giorno d’oggi, ma la regina tra le italiane è senza dubbio lei, Chiara Ferragni. Da un semplice blog personale ha saputo creare un vero e proprio impero digitale, diventano una delle donne più amate e seguite del nostro Paese. Su Instagram, Chiara ha ben 23 milioni e 900 mila followers: numeri da capogiro, che l’hanno resa l’italiana più seguita di sempre per molto tempo. Fino a poche ore fa, però!

Si, perché qualcuno ha superato quel numero, “rubando” il primato alla bellissima moglie di Fedez. Di chi si tratta? Stenterete a crederci!

Chiara Ferragni è stata superata: ora è lui l’italiano con più followers su Instagram

Chiara Ferragni non è più l’italiana più seguita sul social network Instagram. C’è chi ha superato i 24 milioni, con un numero di followers in continua ascesa. Di chi parliamo? Di Khaby Lame, la vera rivelazione del web degli ultimi mesi. Con dei semplici video su Tik Tok, il giovane di Chivasso è diventato famosissimo sui social in pochissimo tempo. Collezionando milioni e milioni di followers su Tik Tok e ora anche su Instagram.

Ben 24,4 milioni di followers, al momento, per il tiktoker, che ha iniziato per puro caso a pubblicare video, non immaginando di avere un tale successo. Dopo Tik Tok, diventa il re indiscusso anche di Instagram tra gli italiani:

(Fonte Instagram)

Numeri sbalorditivi e in continua crescita per Khaby Lame, che con la sua ironia e le sue espressioni super divertenti ha conquistato il pubblico del web. E voi, siete tra i numerosi followers del simpaticissimo 21 enne? Non potete assolutamente perdervi i suoi video!