Chiara Ferragni pazzesca col copricostume Calzedonia. Bellissimo e Adesso anche in saldo, è corsa a comprarlo

Dopo la stagione del 2021, Chiara Ferragni continua a scegliere il brand Calzedonia per la sua estate. È ormai da tempo che la vediamo indossare quasi esclusivamente bikini del marchio italiano. D’altronde si sa, l’imprenditrice digitale tende a privilegiare le aziende italiane e a diffonderne le creazioni in tutto il mondo. Il made in Italy è per lei un fattore importantissimo.

Proprio ultimamente Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo instagram degli scatti che la ritraggono mentre indossa i nuovi bikini Calzedonia. La conferma è nella descrizione al post, nel quale aggiunge il tag del brand. L’influencer da 27 milioni di followers sceglie sempre modelli molto colorati e non ha paura di osare. Inoltre, la vediamo quasi sempre sfoggiare la combinazione triangolo più brasiliana. Vediamo quali modelli ha scelto.

Il primo è un bikini che Calzedonia ripropone ogni anno, in diverse colorazione. Quella scelta da Chiara è questo meraviglioso verde speranza. Il modello è Mykonos e lo trovate sul sito e nei negozi anche in blu cobalto e fucsia. Un modello simile è Lanzarote, disponibile invece in bianco e corallo. Il prezzo base totale è di 40 euro ma occhio, domani inizieranno i saldi estivi e il costo potrebbe diminuire del 30% se non del 50%.

Un altro meraviglioso e colorato modello indossato da Chiara è il modello Tel Aviv, in arancio, giallo e viola. Se lo preferite in altri colori, l’alternativa è la combinazione azzurro, fucsia e blu. La particolarità di questo modello sta anche nel fatto che è possibile abbinare un paio di shorts, della stessa fantasia e colorazione. Presenta inoltre tasche interne per poter inserire l’imbottitura qualora fosse necessario. Il tessuto è in effetto crochet.

Insomma, se siete interessate a questi meravigliosi costumi, affrettatevi ad ordinarli sul sito o correre negli store di Calzedonia in quanto molti modelli sono già sold out e tra poche ore, a causa dei saldi, ci potrebbe essere un vero e proprio saccheggio.

