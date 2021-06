chiara-ferragni-perde-il-primato-su-instagram:-sorpasso-di-khaby-lame

Tutti sotto Khaby Lame su Instagram, anche Chiara Ferragni. Ebbene sì, da oggi è lui l’italiano più seguito sulla nota piattaforma social. Il tiktoker è riuscito superare chi finora ha mantenuto il primato, ovvero la famosa imprenditrice digitale. In tutto il mondo, è Khaby l’italiano più seguito in tutto il social network, basta osservare i suoi dati in crescita. Già qualche giorno fa, si pensava che Lame avrebbe superato la Ferragni su Instagram. Ed ecco che ciò è accaduto. Ma questo non è l’unico obbiettivo raggiunto: su TikTok possiede il terzo profilo più seguito.

Il giovane di Chivasso è ormai considerato il re italiano delle piattaforme social. Ora arriva pure il sorpasso alla Ferragni. Scendendo nel dettaglio, sono 24 milioni di follower a seguire Khaby su Instagram. Il distacco da Chiara è minimo, ma presto potrebbe crescere ancora di più. La moglie di Fedez gode della presenza di 23,9 milioni di follower sul suo profilo. Pertanto, ora la mamma di Leone e Vittoria si posiziona come la seconda italiana più seguita al mondo sulla piattaforma di Mark Zuckerberg.

Un grande successo quello che sta registrando Lame, forse anche inaspettatamente. Si pensa che anche su TikTok possa presto arrivare a raggiungere il secondo posto. In particolare, è attualmente posizionato dopo Addison Rae e Charli D’Amelio. Nei prossimi giorni potrebbe effettuare un altro sorpasso social, conquistando appunto il secondo posto. Giovedì scorso, l’imprenditrice digitale ha festeggiato un’altra conquista: ha il pieno controllo della sua società!

La Ferragni, chiaramente, non è l’unica a perdere la sua posizione. Infatti, anche gli altri primi posti hanno dovuto inevitabilmente scalare, andando di una posizione in basso. Khaby è riuscito a superare, ad esempio, Gianluca Vacchi e Belen Rodriguez. Tra gli altri italiani super seguiti sulla piattaforma, vi sono anche Fedez e Mario Balotelli.

Ma come è riuscito a raggiungere risultati simili? Khaby ha la capacità di attirare l’attenzione di utenti che si trovano anche fuori dai confini italiani. Dunque, il suo successo è internazionale, proprio come quello di Chiara. La sua comicità, legata al silenzio, è riuscita a entrare nel cuore di milioni di fan, sparsi in tutto il mondo. A differenza dei 15 mila post della Ferragni, per ora Lame ha solo 114.

Pertanto, si può immaginare che, aumentando i contenuti, potrebbero approdare sul suo seguitissimo profilo ulteriori follower. Indubbiamente, nella carriera di Khaby non dovrà mai venire a mancare la costanza. Il giovane tiktoker deve cercare di restare in pista nei prossimi anni, per riuscire a mantenere e ad aumentare questi dati.