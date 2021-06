chiara-ferragni,-quel-dettaglio-ha-colpito-tutti:-ci-avete-fatto-caso?-impossibile-non-notarlo

Chiara Ferragni, quel dettaglio ha colpito tutti negli ultimi scatti postati sui social: ci avete fatto caso? Impossibile non notarlo.

Chiara Ferragni, quel dettaglio ha colpito tutti negli ultimi scatti postati sui social: ci avete fatto caso? Impossibile non notarlo. (Fonte Instagram)

Di influencer, al giorno d’oggi, ce ne sono tantissime sui social, ma in poche conquistano i fan come lei. Parliamo di Chiara Ferragni, senza dubbio la regina delle influencer italiani. Partendo da un semplice blog personale, Chiara ha dato vita ad un vero e proprio impero digitale. Ed oggi, con più di 24 milioni di followers su Instagram, è una vera e propria icona per i fan di tutto il mondo. Che ogni giorno seguono le avventure della moglie di Fedez, proprio attraverso i suoi canali ufficiali.

Proprio qualche ora fa, Chiara ha postato alcune foto mentre si trovava in un famoso hotel di Milano. Come sempre, il suo look non è passato inosservato…in particolare per un dettaglio. Avete notato anche voi? Una pioggia di complimenti per la Ferragni, diamo un’occhiata!

Chiara Ferragni su Instagram, quel dettaglio ha colpito tutti: impossibile guardare altrove

Anche oggi Chiara Ferragni ha incantato i suoi numerosi followers di Instagram. I look proposti dalla famosa influencer non passano mai inosservati e, in questo caso, c’è un motivo ben preciso. Al crop top bianco e gli shorts in jeans, Chiara abbina delle scarpe dal colore fluo, che non sono passate affatto inosservate. Nei commenti all’ultimo post, infatti, in tantissimi hanno sottolineato la bellezza dei sandali indossati da Chiara, che sono piaciuti davvero a tutti. Ecco alcuni dei commenti apparsi su Instagram:

Eh si, tutti pazzi per i sandali di Chiara, che hanno colpito tutti sia per il colore giallo ‘neon’, sia per la particolare forma del tacco. Secondo quanto riporta qualcuno tra i commenti, dovrebbero essere firmate The Attico. E voi, cosa ne pensate di questo abbinamento scelto dalla Ferragni? Vi piace il suo look di oggi?