chiara-ferragni-regina-di-moda,-le-sue-scarpe-slingback-diventano-il-must-have-della-primavera,-zara-le-vende-a-30-euro

Chiara Ferragni è stata, come sempre, la reginetta delle settimane della moda e ci ha lasciato senza parole con i suoi look, che diventeranno sicuramente i più copiati per la prossima primavera. In questo articolo vedremo dove trovare le sue scarpe di Louis Vuitton a un prezzo low cost. E’ lei la più grande e ricca influencer al mondo. Orgoglio italiano, la bella biondina detta legge anche in America, o in Cina. Insomma, i suoi gusti diventano legge. E riesce ad accontentare tutte noi, con capi d’alta moda, gioielli abbordabili, ma anche occhiali da sole e collanine o cavigliere per il mare.

Adesso ha anticipato quella che sarà la moda per la prossima primavera. L’abbiamo vista nella settimana della moda di Milano e Parigi, fino a New York, alla ricerca di ispirazione e come fonte, lei stessa, di ispirazione per tutte noi. Ma adesso è stata scelta proprio da Louis Vuitton come volto per la campagna di sponsorizzazione delle nuove slingback. Al suo fianco, Matilda, la cagnolina più famosa del mondo. Le scarpe diventeranno il vero e proprio must have per la stagione appena iniziata. Sono caratterizzate da una punta che le rende sempre eleganti, ma hanno un tacco di 5 centimetri che le rende anche più comode.

Adesso la moda guarda alla comodità. Le tute sono diventate i nuovi outfit casual, i tacchi si sono abbassati sempre più. Non volteremo mai le spalle a quelli a spillo e vertiginosi, che saranno sempre simbolo di femminilità e sensualità e che hanno anche l’importante funzione di renderci molto più slanciate, ma non possiamo pensare di soffrire ogni giorno della nostra vita. Chiara Ferragni viene in nostro soccorso e ci mostra le nuove slingback di Louis Vuitton, perfette sia sotto un jeans di giorno che sotto un abito da sera. Ovviamente, quelle del marchio francese sono molto costose.

Ma come sempre succede, i marchi più accessibili lanciano sempre uno sguardo alla settimana della moda e soprattutto a Chiara Ferragni, copiata e seguita in tutto il mondo. Così, firme come Zara e Stradivarius hanno già inserito nel loro e-commerce dei modelli molto simili a quelli indossati dall’influencer. Oggi abbiamo raccolto i modelli più economici e interessanti, da poter subito acquistare per essere certe di essere alla moda la prossima primavera. Perché state certe che a breve le donne di tutto il mondo correranno a cercare il loro paio di Slingback, dopo aver visto la pubblicità con Chiara Ferragni.

Zara ha creato dei modelli di slingback low cost di tutte le forme e i colori, permettendoci di puntare su un modello nero classico, fino ad arrivare ai toni più accesi che tanto si porteranno questa primavera. I prezzi variano e sono per tutte le tasche: si parte dai 29 euro e si arriva alle 95 euro. Una spesa minima per poter essere eleganti e comode come Chiara Ferragni.

Non solo Zara, anche Stradivarius si è aggiornato ed è corso a proporre i suoi modelli di slingback. Tra i più apprezzati, quello celeste, che è il colore dell’anno, e quelle color panna caratterizzate da un tacco più largo, per essere ancora più comode. I prezzi sono simili a quelli di Zara e vanno dalle 29 alle 99 euro. Insomma, non bisogna spendere una fortuna per vestire come Chiara Ferragni. L’importante è il buon gusto e tenere sempre un occhio sulle novità del momento.

