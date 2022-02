chiara-ferragni-regina-di-stile,-ecco-dove-trovare-il-suo-completo-verde-di-dior-per-la-primavera-a-soli-70-euro.-incredibile

Chiara Ferragni è stata, come sempre, la reginetta delle settimane della moda e ci ha lasciato senza parole con i suoi look, che diventeranno sicuramente i più copiati per la prossima primavera. In questo articolo vedremo dove trovare il suo completo di Christian Dior a un prezzo low cost. E’ lei la più grande e ricca influencer al mondo. Orgoglio italiano, la bella biondina detta legge anche in America, o in Cina. Insomma, i suoi gusti diventano legge. E riesce ad accontentare tutte noi, con capi d’alta moda, gioielli abbordabili, ma anche occhiali da sole e collanine o cavigliere per il mare.

Adesso ha anticipato quella che sarà la moda per la prossima primavera. L’abbiamo vista nella settimana della moda di Milano e Parigi, mentre adesso si trova a New York. Ma il look su cui vogliamo soffermarci è quello indossato nella capitale dell’amore, in occasione della sfilata di Dior, con cui Chiara Ferragni ha un rapporto particolare. “In dior for the show” recita la didascalia con cui l’influencer ha scelto di accompagnare lo scatto che la ritrae con un bellissimo completino gonna/giacca di colore verde.

Il completo sfoggiato da Chiara Ferragni, accompagnata a Parigi da sua sorella Valentina, è un tailleur elegante e sobrio. A renderlo super cool e assolutamente primaverile, il suo colore. E infatti, dando un’occhiata alle diverse sfilate di moda, capiamo che è proprio questa la legge dettata dagli stilisti per la prossima stagione. Il mondo è di nuovo pronto a colorarsi e le strade diventeranno un vero e proprio arcobaleno. Che si tratti di abbinamenti tono su tono o degli accostamenti più assurdi di colore, l’importante è lasciarci alle spalle la classica eleganza del bianco e del nero e osare.

Ovviamente il completo indossato da Chiara Ferragni è di inestimabile valore. Un capo di lusso, di nuova collezione, dovrà sfiorare almeno le 3000 euro. Impossibile per noi comuni mortali, che dovremo accontentarci di brand più accessibili. Ma non dobbiamo preoccuparci perché anche questi hanno fatto la loro corsa al colore e adesso ci mettono a disposizione abiti che possono fare invidia anche a quelli della famosa influencer.

L’articolo Chiara Ferragni regina di stile, Ecco dove trovare il suo completo verde di Dior per la primavera a soli 70 euro. Incredibile proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.