chiara-ferragni-regina-di-stile,-il-suo-top-usato-per-la-fashion-week-costa-meno-di-5-euro.-ecco-dove-comprarlo-subito

Il top indossato da Chiara Ferragni è disponibile a meno di 5 euro. La Fashion Week ci lascia, in ogni edizione, grandi tendenze in passerella e fuori. Importanti quasi quanto i look che sfilano i brand del lusso, sono gli outfit degli invitati alle loro sfilate. Dalla “prima fila”, gli esperti di moda hanno impostato la scena e le regole per le future stagioni. Una con un peso speciale è Chiara Ferragni, che ha trovato un alleato in un crop top a coste basic. Lo ha indossato con gli ultimi abiti e il risultato è stato incredibilmente stiloso. La nuova ossessione della reginetta delle influencer è anche quella del resto degli addetti ai lavori.

Mostrano le tendenze delle stagioni future nei look ‘street style’ della Fashion Week. Così possono vantarsi di averli mostrati in prima fila come pionieri. Il crop top bianco di base è il capo di abbigliamento più ripetuto nelle ultime settimane. Lo combinano in mille modi. La sua semplicità lo rende camaleontico al 100%. ‘The Ferragnez’, il documentario sulla vita di Chiara Ferragni e della sua famiglia, ci ha mostrato la naturalezza della content creator milanese. È molto spontanea e divertente nella sua vita quotidiana. Un aggettivo che porta anche all’abbigliamento.

Chiara ha indossato il ‘crop top’ che va di moda in un look da ‘donna d’affari’. Abbiamo adorato il modo in cui ha difeso il suo completo per la sfilata Autunno/Inverno 2022-2023 di Louis Vuitton alla settimana della moda di Parigi. La mamma del piccolo Leone e della piccola Vittoria l’ha abbinata ad una giacca asimmetrica, pantaloni neri attillati a vita altissima e originali stivali con tacco ‘color block’. Il “crop top” a coste gli ha conferito quello stile Y2K degli anni 2000 che è di tendenza. Insieme al suo trucco ispirato a ‘Euphoria’, con un marcato ombretto lampone, Chiara Ferragni è stata la musa ispiratrice di cui avevamo bisogno per realizzare un ‘total look’ audace e lusinghiero.



Il suo ‘crop top’ e quello del resto degli esperti ha raggiunto i negozi ‘low cost’. O potremmo anche dire che non è mai andato via. È un basic ignifugo che grazie a loro torna in strada come una maglia da star. È stato reinventato con le chiavi del momento. La nostra preferita è la versione H&M. È molto facile aggiungere una catena d’argento da qualsiasi negozio di bricolage in modo che possa essere ricondotta a Chiara Ferragni. Soprattutto, costa meno di 5 euro.

L'articolo Chiara Ferragni regina di stile, Il suo top usato per la fashion week costa meno di 5 euro. Ecco dove comprarlo subito