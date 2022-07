“Chiara Ferragni ruba in hotel”. L’albergatore racconta tutta la verità: “Ha ragione Selvaggia, vi dico che mi ha fatto”

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer da 27 milioni di followers su instagram, è sempre al centro dei riflettori. Non solo di quelli delle passerelle di moda o di brand di fama mondiale, ma anche del gossip e della cronaca rosa. La sua famiglia, composta dai figli Leone e Vittoria e dal marito Fedez, è molto seguita e sempre sulla bocca di tutti. La coppia, I Ferragnez, qualche mese fa ha anche lanciato un docu film che racconta la loro vita quotidiana e i momenti più importanti di tutti loro. I due, insieme, hanno formato un vero e proprio impero.

Chiara Ferragni è divenuta, ormai, un’icona di fama mondiale, non solo italiana. E’ una figura di ispirazione per tanti giovani, ambassador di tantissimi brand di fama ma, soprattutto, un punto di riferimento anche per gli Italiani. Molto spesso, infatti, lei e il marito, il cantante Fedez, sono stati contattati dal governo per sensibilizzare il paese su alcune vicende importanti come quella della pandemia da Covid 19. Questo perché sono gli unici italiani ad avere milioni di followers e una vastissima platea di fan. Inoltre, sono sempre stati i primi ad essere protagonisti di gesti filantropici.

Infatti, a seguito della pandemia di COVID-19 in Italia e dell’emergenza sanitaria nel Paese, Chiara e Fedez lanciarono una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele per aumentare i posti letto della terapia intensiva e sostenere numerose associazioni e organizzazioni di volontariato per fronteggiare l’emergenza. Loro stessi donarono ben 100 000 euro, raggiungendo in poco tempo 4,5 milioni di euro grazie a 206 000 donatori e a 180 000 condivisioni. Da marzo a maggio 2020 hanno raccolto quasi 17 milioni di euro, divenendo il crowdfunding più grande d’Europa e tra le 10 più grandi campagne del mondo. Potremmo definire la Ferragni il Re Mida dei nostri giorni.

Negli ultimi giorni, però, è insorta contro di lei una vera e proprio polemica. In particolare, si è innescata una guerra social tra lei e Selvaggia Lucarelli a causa di un gesto dell’influencer. Tutto è nato quando pochi giorni fa, in una camera d’albergo, Chiara ha fatto un video sul social tik tok dichiarando di aver preso un accappatoio come souvenir ed esordendo con “Ditemi che voi non lo fate”. La Lucarelli, integerrima come sempre, ha prontamente iniziato una polemica via instagram stories. “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 a 516 euro.”

Ha ragione la Lucarelli? Ecco chi è intervenuto

Chiara Ferragni ha risposto così: “Quando creano la polemica su un furto di accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra.” Ma, un albergatore, Gabriele Gentile, è intervenuto nella vicenda sostenendo le affermazioni della Lucarelli. “Nel video di Chiara viene detto che non c’è da preoccuparsi. E’ vero, gli alberghi hanno a disposizione le carte di credito dei clienti ma non possono prendere da lì tutti i soldi che vogliono. Senza il suo consenso sarebbero delle transazioni non approvate, quindi appropriazione indebita e quindi denunciabile per legge.

Sarebbe sempre la parola dell'albergatore contro quella del cliente. Nel caso di furto di un accappatoio e di un asciugamano, come fai a dimostrare che sono stati effettivamente stati rubati? Attenti quando rubate negli alberghi. Ma poi queste cose a casa le avete: ma cosa ve ne fate?" Dunque, senza dubbio, quello della Ferragni può definirsi un furto anche se per lei potrebbe essere una semplice bravata. Il problema, così come sostiene anche Selvaggia, è che una persona così tanto seguita non dovrebbe comunicare messaggi simili. Perché, altrimenti, si innescherebbe una catena infinita di comportamenti simili e a pagarne le conseguenze sarebbero proprio gli albergatori. Voi che pensate?

