Chiara Ferragni, rubata una foto del viso senza ritocchi. Mai vista così, “Ma che ha in faccia?”. Guarda

Chiara Ferragni è uno dei volti più noti degli ultimi anni. Ha raggiunto i 27,7 milioni di followers su instagram, oltre ai numeri da record per le sue attività. La conosciamo oltre che per il suo lavoro, anche per i suoi look sempre molto ricercati ed uno stile inconfondibile. Si mostra spesso anche acqua e sapone o con un velo di trucco sul viso. Proprio ultimamente i più osservatori hanno notato un particolare su cui nessuno si era soffermato prima. Il dettaglio è balzato all’occhio su una instagram story pubblicata ieri. Vediamo di cosa si tratta.

La Ferragni si è sempre definita imprenditrice digitale. Il suo marchio vanta tantissimi store nel mondo, oltre ad una proficua vendita online. Non si è mai accontentata ed ha collaborato con innumerevoli marchi, come Pantene, Dior e Lancome. Oltre agli accessori e all’abbigliamento, il suo marchio ha anche lanciato una linea completa di make up. Insomma, Chiara non si è fatta sfuggire nulla. Insieme a suo marito Fedez, si è resa protagonista anche di molte campagne di beneficenza, anche durante la crisi pandemica. Insieme hanno vinto L’Ambrogino d’oro.

Anche il 2023 sembrerà essere il suo anno. Sarà infatti protagonista della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo. Amadeus l’ha fortemente voluta al suo fianco come co-conduttrice. Chiara Ferragni si è sempre distinta per una certa empatia e capacità di comunicazione. È sempre stato ben visibile dal documentario sulla sua vita e dalla serie “Ferragnez” in onda su Prime Video nella quale si racconta, insieme al marito Fedez, a 360 gradi. Nonostante la fama, si è sempre mostrata molto umile e con una certa semplicità.

Proprio la sua semplicità ha permesso a molti di notare un dettaglio nuovo sul suo viso. Lo scarso utilizzo di filtri, il mostrarsi anche al naturale, magari senza fondotinta sono un valore aggiunto. Proprio per questo motivo molti fans si sono accorti che Chiara Ferragni ha tantissime lentiggini in viso. L'imprenditrice stessa ha spesso dichiarato che impazzisce per le lentiggini e che sono visibili soprattutto in estate. Proprio da una storia pubblicata ieri con suo figlio Leone, il dettaglio è più che evidente. La Ferragni si trova attualmente ad Ibiza con tutta la famiglia. A raggiungerla è stata anche la sorella Valentina.

