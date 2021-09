Chiara Ferragni, sapete chi è la super famosa migliore amica? Si copiano in tutto e nessuno se ne accorge. Fan sotto choc

Chiara Ferragni è l’influencer e l’imprenditrice digitale più amata non solo in Italia ma anche a livello mondiale. La cosa più bella è però che non è solo talentuosa e ha uno spiccato senso imprenditoriale, è anche molto solare e ama circondarsi di tutte le persone a lei care e a cui vuole bene. Sapete chi è la sua migliore amica?

Chiara Ferragni non avrebbe bisogno nemmeno di grandi presentazioni perché è tra le persone più amate del web, conosciuta in tutto il mondo, definita da Forbes come una tra le personalità più influenti a livello mondiale. Dal lontano 2009 ha letteralmente scalato ogni vetta del digital e del settore moda conquistando sempre più pubblico e notorietà. Oggi a distanza di anni ha ancora all’attivo diverse collaborazioni con brand e aziende prestigiose, diverse campagne pubblicitarie e i tutti i suoi progetti sono un successo planetario.

Novità di questi ultimi giorni è la web serie The Ferragnez realizzata con tutta la sua famiglia e disponibile su Prime video a partire da dicembre. Ma al di là di tutti i suoi talenti, la cosa più bella è che Chiara Ferragni è una persona molto umana, empatica, sensibile e ama circondarsi di tutte le persone a cui è legata da sempre. A proposito, sapete chi è la sua migliore amica? ( continua dopo l’articolo)

Chiara Ferragni, ecco chi è la sua migliore amica

La migliore amica di Chiara Ferragni si chiama Veronica Ferraro e la loro amicizia dura ormai da tantissimi anni. Si sono conosciute mentre frequentavano l’Università a Milano, Chiara studiava Giurisprudenza, mentre Veronica Lettere e da allora non si sono più separate. In quel periodo si frequentavano insieme anche ad un’altra loro storica amica, Chiara Biasi.

Hanno condiviso di tutto insieme e ancora al giorno d’oggi sono molto complici e inseparabili. Hanno la stessa passione per la moda e anche Veronica Ferraro all’epoca ha aperto un blog come l’amica Ferragni, chiamandolo The fashion fruit. Insomma anche lei ha voluto “copiare” l’amica ma senza mai ostacolarsi a vicenda.

Nel corso degli anni, si è costruita la sua identità sui social, differenziandosi da Chiara anche per tipologia di contenuti. Collabora anche lei con brand e aziende d’alta moda, è testimonial di diverse campagne pubblicitarie ed è seguitissima sui social. Da qualche mese ha inoltre lanciato un suo brand No after ten, proponendo come primi capi d’abbigliamento dei set sportivi molto confortevoli e al tempo stesso stilosi.

Difatti una sua grande passione è il fitness e sul suo account Instagram, nel corso degli anni, ha raccontato in più occasioni come le abbia cambiato la vita in meglio. Non solo le ha permesso di raggiungere i risultati fisici ed estetici che auspicava ma l’ha aiutata a sentirsi meglio e a più agio con il suo corpo. Insomma, Chiara e Veronica sono l’esempio che l’amicizia vera e pura tra due donne esiste senza che ci siano invidie o competizioni, pur facendo lo stesso lavoro e pur appartenendo allo stesso ambiente.

L’articolo Chiara Ferragni, sapete chi è la super famosa migliore amica? Si copiano in tutto e nessuno se ne accorge. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.