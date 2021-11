Chiara Ferragni sceglie zara: Il look per Capodanno a solo 26 euro. Tutte pazze per la “Skort” di Zara. Attente al sold out

Il motivo – per cui la amiamo, ça va sans dire – è semplice da intuire: Chiara Ferragni non è solo la regina dei red carpet, dei vestiti haute couture da sogno e di un guardaroba invidiabilissimo. La nostra imprenditrice digitale del cuore è anche fonte di ispirazione e punto di riferimento per mise che protendono verso capi low cost dotati di una semplicità (auspicabilissima, per noi tutte) che è a sua volta sinonimo di spiccato senso dello stile.

Vedere per credere questo look di Chiara Ferragni in cui la gonna nera e corta trionfa tra tutte le tendenze moda Inverno 2021 che potremmo mai desiderare – qui e ora – per il nostro guardaroba. Precisiamolo subito: come riporta l’occhio attento dell’account Instagram @ferragnezoutfit, la gonna di Chiara Ferragni è firmata Zara. Trattasi quindi di un capo low cost, che ha però una marcia in più anche per un ulteriore motivo. Definirla solo gonna sarebbe riduttivo, non a caso il colosso spagnolo ha preferito lanciare la sua gonna Inverno 2021 chiamandola “skort”, termine che nasce dal gioco di parole di skirt (gonna, appunto) + shorts (ovvero, i pantaloncini).

Quanto a come copiare il look di Chiara Ferragni con la stessa gonna corta Zara, le tendenze moda Inverno sono tutte dalla nostra parte. La vita alta del capo in questione ci viene in aiuto, concedendoci la possibilità di bilanciare (con armonia) le simmetrie e giocare anche con un eventuale crop top che lasci l’ombelico (più o meno) in vista.

Chiara Ferragni ha optato per un look total black, mixando la sua gonna pantalone corta con collant neri velati e maglia monospalla con arricciatura frontale. Qualcuna, certo, rimarcherà però che in inverno fa troppo freddo per copiarle il look alla lettera: ben venga dunque sostituire il suo crop top. Una maglia dolcevita (magari colorata!) da inserire sapientemente all’interno della sua gonna Inverno 2021 sarà una valida sostituta.

E se volete conservare l’approccio elegante, restate fedele al total black. Chiara Ferragni non ne sbaglia mai una, e noi la seguiamo a ruota. Insomma perchè no? il suo potrebbe essere anche il look low cost per il Capodanno 2021. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Chiara Ferragni sceglie zara: Il look per Capodanno a solo 26 euro. Tutte pazze per la “Skort” di Zara. Attente al sold out proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.