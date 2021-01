Chiara Ferragni scoppia in lacrime, guai in casa Ferragnez | La reazione di Leone

Chiara Ferragni si trova nel mirino del web per via della condivisione di un video che mostra l’influencer in lacrime accanto al figlio Leone. La reazione del piccolo Ferragnez ha incantato il popolo del web, ecco cos’è successo.

Nel corso di questi mesi Chiara Ferragni e Fedez stanno condividendo con il popolo del web i momenti più belli della dolce attesa della loro secondogenita, la cui nascita è attesa per il mese di marzo. L’influencer, come ha già avuto modo di fare con la gravidanza del piccolo Leone, ha deciso di mostrare al web tutto ciò che riguarda appunto la dolce attesa, tra foto del pancione e video ironici realizzati insieme a Fedez ma con qualcosa in più… dato che ad attendere l’arrivo della piccola troviamo anche Leone che segue a ogni passo la mamma.

Non a caso, a tenere banco nel mondo del web oggi troviamo la condivisione di un video che mostra la reazione di Leone quando si accorge che la sua mamma non ha resistito, sciogliendosi n lacrime.

Panico in casa Ferragnez

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, ecco che l’attenzione mediatica oggi si concentra sulla coppia tanto discussa ma allo stesso tanto amata dal web, ovvero i Ferragnaz. In queste settimane molto delicate, dunque, Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo tutto il tempo a loro disposizione in casa insieme al piccolo Leone al fine di proteggere sé stessi anche da ciò che sta succedendo nella nostra nazione, limitando quindi allo stretto necessario i loro spostamenti.

Comunque sia, a tenere banco in queste ore su Instagram troviamo la condivisione di un nuovo video da parte di Chiara Ferragni, realizzato da Fedez, il quale racconta un episodio particolare che si è verificato in questi giorni e che vede come protagonista assoluto il piccolo Leone, anche lui ormai star del web.

L’influencer in lacrime, Leone non si trattiene

Il piccolo Leone, in questi anni, è diventato ormai una vera e propria star del web insieme ai genitori che, come ogni coppia al mondo, condivide sui social le scoperte del loro figlio e i video delle reazioni più divertenti.

L’attenzione mediatica oggi, però, si concentra su un video completamente diverso da quelli visti nel corso di questi anni data anche la reazione di Leone, sempre al fianco della mamma Chiara.

Nel filmato in questione, dunque, abbiamo modo di vedere come Chiara Ferragni si sia commossa molto nel vedere un docufilm (colpa anche degli ormoni della gravidanza, come lei stessa sottolinea ndr.), il piccolo Leone però è sempre al suo fianco, abbracciandola in modo quasi protettivo come se volesse interrompere quel pianto. Un video che ha intanto il web e la mamma dell’influencer Marina Di Guardi che ha scritto il seguente commenti: “Il papato che si sente molto protettivo, uomo di casa”.

