chiara-ferragni-si-vaccina,-lei-mostra-il-braccio-errato-sui-social:-fan-in-rivolta!

La nota influencer in un post scatena i fan delle teorie del complotto.

Nel corso della giornata di ieri, Chiara Ferragni ha ricevuto la sua prima dose di vaccino. Con l’occasione come fanno in molti ha condiviso il momento con un post sul suo profilo Instagram anche per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere più persone a comprendere l’importanza di vaccinarsi.

Invece è stata occasione per le più fantasiose idee e retroscena da parte di alcuni utenti. I quali hanno trovato qualcosa di strano negli scatti successivi caricati dalla Ferragni. Persone che probabilmente credono che la pandemia sia solo un gioco di poteri.

Chiara Ferragni spiega ai follower indignati come stanno in realtà i fatti

La nota imprenditrice digitale nel post caricato dove le veniva somministrato il vaccino, ha riferito di essere molto grata e emozionata nel ricevere la prima dose, dopo più di un anno di isolamento e paura, affermando che questo è il vero primo passo verso una vita normale: “Vacciniamoci tutti!” ha concluso.

Nello scatto si vede chiaramente che l’iniezione le viene fatta sul braccio sinistro. Mentre in una storia alcuni utenti hanno notato che il braccio in realtà fosse il destro.

Chiara Ferragni (Screenshot Instagram)

Facendo partire una serie di commenti come: “Ma sono lati differenti o sbaglio?!, “Ci stanno prendendo in giro!” e altri come “i potenti non si vaccinano ma vogliono far vaccinare noi per iniettarci il veleno!”.

La realtà dei fatti è evidente e molto più semplice di tutte queste teorie. Come la stessa Chiara Ferragni ha mostrato in una storia apparsa in seguito. La fotografia del post è stata scattata con la fotocamera frontale.

LEGGI ANCHE–> Chiara Ferragni lo fa per la prima volta: il messaggio emozionante

Mentre la storia viene ripresa con la telecamera interna dello smartphone, che usa un effetto specchio. Per questo il braccio della Ferragni sembra diverso quando in realtà e sempre stato il sinistro.

LEGGI ANCHE–> Achille Lauro si lascia andare su Chiara Ferragni, Fedez non ci sta: Scusa?

Ad ulteriore conferma, il tatuaggio dei leoni che l’influencer ha sul braccio destro, che non appare nella foto che ha suscitato lo sconcerto degli utenti.