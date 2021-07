chiara-ferragni:-“sono-una-donna-di-potere-e-a-me-piace-vedere-donne-forti”

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più influenti non soltanto sui social, ma anche dal punto di vista imprenditoriale, tanto da essere un vero e proprio esempio per le piccole e grandi realtà gestite da donne che cercano affermazione. L’imprenditrice digitale è stata intervistata dal Corriere della Sera, nell’inserto la 27esima ora, in merito al progetto “Forti Insieme” che l’ha vista insieme ad altre donne a capo di aziende e società affinché l’imprenditoria femminile sia più incentivata grazie al sostegno proposto da questa iniziativa.

Chiara Ferragni si batte per l’imprenditoria femminile

“Sono una donna di potere e penso sia giunto il momento di fare la differenza” ha dichiarato Chiara Ferragni presentando il progetto in collaborazione con Pantene che prevede la possibilità per le aziende guidate da una donna o che, in alternativa, abbiano un team a maggioranza femminile e che, quindi, potranno candidarsi a un bando che permetterà loro di accedere a una concessione di 75 mila euro. L’iniziativa, in seguito alla quale la nota azienda ha lanciato anche una nuova linea di prodotti, per l’appunto studiati in collaborazione con Chiara Ferragni, è stata promossa con il supporto di Women’s Forum e LVenture, che figureranno nella selezione delle tre aziende che si aggiudicheranno la sovvenzione. A questo proposito, quindi, è stata proprio l’imprenditrice digitale nonché amministratrice delegata di Tbs Crew e di Fenice srl, società che gestisce il suo marchio, a dichiarare alla nota testata:

A me piace vedere donne forti perché penso che possano essere di ispirazione per le altre, anche quelle che hanno meno fiducia in se stesse. Siamo arrivati a un momento di svolta per quanto riguarda la parità di genere anche se il percorso da fare è ancora lungo. È vero, il Covid ci ha fatto fare dei passi indietro, ma è il momento giusto per fare dei cambiamenti. Alcune cause, come questa, possono diventare più visibili grazie alla viralità. Usare la propria influenza per promuovere un prodotto o collaborare con un brand è molto bello, ma penso che sia importante farlo anche per condividere dei valori e prendere posizione: è il momento della responsabilità sociale, di essere un po’ meno super partes e di battersi per le cause in cui si crede.

Lo scontro con Matteo Renzi

Non è la prima volta che l’imprenditrice scende in campo mettendoci la faccia, parlando di imprenditoria e non solo. Di recente, infatti, Ferragni è stata al centro di una serie di polemiche relative alle sue ultime dichiarazioni sulla politica che l’hanno portata ad un pungente botta e risposta con Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, infatti, l’aveva invitata ad avere un confronto dopo che lei stessa aveva manifestato il suo disappunto nei confronti dell’atteggiamento adottato da Renzi in merito al Ddl Zan, l’influencer, infatti, aveva fatto intendere con il suo post che ci fosse un tentativo di boicottaggio da parte del politico che, però, non si è lasciato intimorire dal potere mediatico della consorte di Fedez.