Chiara Ferragni spodestata. La reazione al sorpasso è inaspettata

Come sarà noto a molti la regina delle influencer italiane non è più in cima alla classifica.

Chiara Ferragni non è più l’italiana più seguita su Instagram. La famosa imprenditrice digitale, blogger e designer nominata nel 2017 da Forbes come “l‘influencer di moda più importante al mondo” è stata superata dal noto TikToker Khaby Lame.

La Ferragni, sposata con il noto rapper Fedez dal quale ha avuto due bambini, Leone di 3 anni e la piccola Vittoria di 3 mesi, ha perso scettro e corona.

Khaby Lame (Screenshot Instagram)

Attualmente Khaby risulta al terzo posto della classifica mondiale degli account più seguiti su Instagram con 75 milioni di followers. Superato solo dalla celebrità televisiva Addison Rae e dalla ballerina Charlie D’Amelio.

Con quale strategia ha risposto Chiara Ferragni al sorpasso?

La Ferragni con i suoi “soli” 24 milioni di followers sembrerebbe voler riconquistare la vetta, riconfermandosi come l’italiana più seguita al mondo. Va sottolineato però l’enorme differenza tra i due approcci al social.

Infatti la Chiara vanta un numero impressionante di post, più di 14 mila, mentre il giovane ragazzo, che ha iniziato da poco, ne ha pubblicati solo 122.

La reazione dell’influencer non si è fatta attendere, caricando sempre più contenuti al suo profilo. Tra post e stories la Ferragni ha mostrato ai fan momenti di svago in vacanza, foto con i figli e il marito al mare e anche qualche scatto sexy.

Infatti ha fatto clamore il post publicato pochi giorni fa, immortalata mentre si stava facendo una doccia. Coperta solo sui glutei dall’emoji della pesca.

Immediata la reazione dei fan che hanno commentato con emoticon diverse e cuoricini, ma anche tanti commenti di utenti in attesa dei soliti moralisti del web.

La strategia di riconquista sembra dunque essere in atto e avverrà a colpi di post. Restiamo in curiosa attesa di scoprire chi tra l’influencer e designer di moda o il comedian di Tik Tok la spunterà.