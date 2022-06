chiara-ferragni-sportiva-e-fashion-con-le-scarpe-nike:-sul-sito-in-super-saldi.-tutte-le-vogliono

Anche Chiara Ferragni a volte ci concede idee low cost, come le scarpe Nike che ha indossato durante il suo viaggio in Messico del valore di 150 euro. Lei è sicuramente la influencer più seguita in tutto il mondo. Il suo lavoro è nato con l’innata passione per la condivisione, ma l’ha portata a diventare una delle prime imprenditrici digitali. Nel 2022 siamo nell’epoca dei social e dei robot, una strada che ha aperto le porte a diversi nuovi lavori. Tantissime persone che precedentemente non avevano un ruolo definito nella società, sono riuscite a trovarlo grazie a Instagram e Twitter.

Oggi Chiara Ferragni ha una linea di moda, una di gioielli, una di trucchi, continua a promuovere altri brand e possiede diverse aziende da gestire. Ma continua sempre a essere una grande influencer. Anno dopo anno, è lei a decidere spesso le tendenze e tutte le ragazze vorrebbero possedere nell’armadio qualcosa che le è appartenuto. C’è da dire, però, che la donna usa quasi sempre capi d’alta moda, inaccessibili per molte di noi. Solo raramente ci concede pillole di low cost. E in questi casi vanno immediatamente a ruba, e bisogna fare davvero le corse per evitare il sold out.

Sono pochissimi gli indumenti low cost indossati da Chiara Ferragni. Tra questi, sicuramente i bikini di Calzedonia e l’intimo di Intimissimi, ma solo perché la donna ne è ambasciatrice. Nonostante questo, i costumi indossati da lei vengono venduti immediatamente. Per il resto, l’imprenditrice digitale mostra sempre outfit che costano troppi soldi. Così quando abbiamo visto le sue scarpe Nike siamo andati immediatamente a controllarne il prezzo sul sito ufficiale. Ed è avvenuta la magia: il paio da lei indossato è ancora disponibile alla modica cifra da centocinquanta euro.

Una somma irrisoria, rispetto a tutti gli altri indumenti indossati da Chiara Ferragni. Il modello si chiama Nike Dunke, di colore bianco e marrone, molto comodo per una passeggiata. L’influencer le ha indossate durante il suo ultimo viaggio in Messico. Sicuramente non saranno invece low cost gli abiti che la bella bionda indosserà in occasione della sua partecipazione a Sanremo. Dopo anni di trattative, infatti, Amadeus è riuscito ad averla al suo fianco come co-conduttrice della prima e ultima serata dell’importantissimo Festival della canzone italiana.

Un grande passo avanti per Chiara Ferragni, che finora ha sempre scelto di restare nel mondo del digitale. Il passaggio al mondo del piccolo schermo non deve essere semplice, soprattutto per una donna che non ha alcuna esperienza come presentatrice. Ma sono stata in tante, con ancor meno esperienza di lei, a salire sul palco dell’Ariston. E siamo certe che lei non ci deluderà. Già da adesso ci immaginiamo i suoi monologhi riguardo la forza delle donne e il non farsi sminuire da nessuno. Sperando che non sia troppo scontata e ripetitiva, sappiamo che tutti gli occhi saranno puntati principalmente sui suoi outfit.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Chiara Ferragni sportiva e fashion con le scarpe Nike: Sul sito in super saldi. Tutte le vogliono proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.