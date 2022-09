Chiara Ferragni strega tutti con la sua camicetta di Zara da 19 euro. Il colore è stupendo, Dove comprarla adesso

Chiara Ferragni ci stupisce ancora con le sue scelte low cost. Stavolta la regina delle influencer ha indossato una camicetta di Zara che sul sito costa 19,95 euro. Una scelta che ci lascia tutti sorpresi, dal momento che la donna è solita utilizzare un abbigliamento inaccessibile alla maggior parte di noi. Solo capi di alta moda nel suo grande armadio di Milano, e anche il suo marchio è diventato estremamente costoso, almeno per quel che riguarda l’abbigliamento. Per questo, ogni volta che la moglie di Fedez ci mostra qualcosa per noi comuni mortali, è immediatamente corsa a comprarlo.

Questa volta Chiara Ferragni ha scelto una camicetta di Zara, la firma low cost più amata dalle vip. A renderla maggiormente famosa è sicuramente Kate Middleton, la moglie del principe William. La futura regina consorte d’Inghilterra è sempre molto attenta a lanciare messaggi tramite i suoi outfit. Molto spesso decide di riciclare un abito già indossato in precedenza, o di sfoggiare qualcosa di low cost. Questo per trasmettere la sua idea sulla sostenibilità e per mostrare che si può essere eleganti e regali anche spendendo poco. Motivo per cui la amiamo anche di più.

Non solo Chiara Ferragni e Kate Middleton, anche molte altre star hanno deciso di includere dei capi Zara nel loro armadio. Ultimamente abbiamo visto una tuta di jeans indossata da Ilary Blasi, sicuramente la donna più chiacchierata del momento a causa del suo divorzio con Francesco Totti. E di donne chiacchierate che scelgono il marchio spagnolo ce ne sono molte, come Belen Rodriguez, finalmente tornata insieme a Stefano Martino dopo aver avuto la sua secondogenita da Antonino Spinalbese. Insomma, se tutte loro comprano cosa low cost, come potremmo noi non correre a copiarle?

Tornando a Chiara Ferragni, questa volta la regina delle influencer ha optato per una camicetta di Zara satinata di colore verde chiaro, morbida con colletto e scollo a v, a maniche lunghe. La chiusura è anteriore con semplici bottoni. La donna ha deciso di abbinare questo capo economico a un paio di jeans. Ma non ha dimenticato, ovviamente, di fare pubblicità alla sua linea. Bene in vista infatti ci sono i nuovi gioielli della sua collezione. La collana e gli orecchini con gli strass colorati sono da poco sul mercato ma spopolano sulle stories della famiglia Ferragnez.

E’ la seconda volta in poco tempo che Chiara Ferragni decide di mostrarsi con degli indumenti low cost. Ci domandiamo come mai questa scelta. Abbiamo capito ormai che ogni movimento sui social è marketing, e ogni decisione ha un motivo ben preciso. Probabilmente la donna vuole mostrarsi semplice e modesta dopo le tante critiche perpetuate nei suoi confronti in quest’ultimo periodo. In primis l’aperitivo a bordo di un elicottero insieme ai suoi amici su un ghiacciaio, poi il modo esagerato di esporre i suoi bambini. Dopo Zara adesso l’abbiamo vista anche prendere un aereo di linea in classe economica. Quale sarà la sua prossima mossa per riconquistarci?

Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra