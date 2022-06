chiara-ferragni-stupenda-con-la-tuta-estiva-di-zara:-il-sito-la-mette-scontata-al-50%.-ora-costa-13-euro

La tuta a fiori Zara indossata da Chiara Ferragni in Toscana è stata molto amata da tutte. Dopo il post instagram che ritraeva l’influencer in una villa a festeggiare il suo compleanno con indosso la tuta, c’è stata una corsa all’acquisto. A sorpresa, il sito web del brand spagnolo ha deciso di scontare questo capo tanto amato, per la gioia di tutte.

È ormai risaputo che la tuta, che sia lunga o mini, è il must havedella stagione primaverile-estiva del 2022. Molte influencer hanno già sfoggiato i modelli migliori. La stessa Chiara Ferragni, in più occasioni, ha deciso di optare per questa comoda scelta. Giù durante il lancio della nuova collezione di occhiali da sole del suo brand, l’imprenditrice digitale aveva optato per una tutina corta a fiori e a maniche lunghe, con uno scollo profondo e comodi pantaloncini incorporati. Ed anche in quel caso, la risposta dei fan è stata più che positiva. Ma quella non è stata l’unica volta.

Un’altra tutina che ha fatto impazzire tutte è quella indossata in Toscana, modello Zara. Si tratta di una versione in pantaloni, bretelle sottili e molto aderente. Il fondo è nero ed è impreziosito da fiori di molti colori. Modella la silhouette e risalta il seno. Il capo è stato molto d’effetto soprattutto perché ha scelto di indossarlo proprio in un meraviglioso spazio verde, a Villa Centinale, in provincia di Siena. L’occasione è stata la festa della mamma. In una natura così incontaminata, Chiara sembrava davvero una figlia dei fiori.

Come spesso accade, dopo aver sfoggiato i propri look, Chiara ottiene riscontri super positivi e molte donne cercano di ricreare i suoi outfit o di riacquistarli dello stesso marchio, qualora possibile. Il fatto che abbia scelto una tuta Zara rende più facile l’acquisto, trattandosi di un brand low cost e facilmente reperibile. A più di un mese dal post instagram, la tutina è adesso scontata sul sito web e sull’app Zara. Il suo costo è infatti di 12,95 euro, a fronte dei 25,95 iniziali. Quello che colpisce è il fatto che nonostante si tratti di un capo comodo, riesca a donare glam e a risultare d’impatto, sia con scarpe basse che con quelle alte.

Se all'inizio avete pensato che 25 euro fossero troppi, adesso non avete scuse. Il prezzo è stato ampiamente ribassato ed il riscontro è stato immediato. Le taglie disponibili sul sito stanno già terminando. Certo, Zara riesce a raggiungere il sold out anche quando le influencer o personaggi famosi non indossano le sue creazioni. Ma quando questo avviene, il riscontro è ancora maggiore. Il brand spagnolo non delude mai e attualmente ha scelto di svendere uno dei pezzi forti della sua collezione primaverile. Non lasciatevi sfuggire la meravigliosa tutina a fiori scelta anche da Chiara Ferragni.

