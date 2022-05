Chiara Ferragni super chic a passeggio con le Nike: le sue sneakers costano solo 40 euro e vanno già a ruba. Eccole

Nonostante il met gala e gli innumerevoli eventi importanti, Chiara Ferragni non rinuncia alla comodità e allo stile vintage di un paio di sneakers Nike. Anche le donne di successo non possono fare a meno di capi e accessori basic che regalano comfort senza rinunciare allo stile. L’influencer ha sempre mostrato la sua quotidianità e gli outfit che la accompagnano in giro per Milano e per il mondo.

Chiara Ferragni è ormai il perfetto esempio di donna e mamma in carriera. Come lei stessa è solita definirsi, parliamo di un’imprenditrice digitale, che non rinuncia a viaggi in Europa e in tutto il mondo quando si tratta di lavoro. È sempre presente ai met gala, alle fashion week di Parigi e New York e proprio recentemente è volata a Veracruz, in Messico, per un progetto importante ancora però avvolto dall’ignoto. L’imprenditrice e influencer di Cremona però, nonostante i magnifici look sfoggiati agli eventi più importanti, si mostra spesso anche in abbigliamento casual e comodo.

Sui suoi social, nella serie “Ferragnez”, la vediamo infatti spesso con jeans e scarpe comode, prediligendo la comodità nella vita di tutti i giorni. Naturalmente, le sue scelte non sono mai casuali e riesce sempre a conferire grande stile a tutti i suoi look, seguendo le tendenze del momento. Tramite post su instagram, l’abbiamo vista nell’aeroporto di Milano Malpensa con indosso una tuta del suo brand. Per il suo viaggio verso il Messico, Chiara ha infatti scelto il massimo della comodità, con una delle sue particolarissime creazioni. Subito dopo l’arrivo, però, ha deciso di passare a qualcosa di più casual.

In giro per Città del Messico ha infatti indossato dei jeans chiari, una magliettina crop nera ed una felpa nera. Il tutto accompagnato da una borsa nera Balenciaga. Il tocco cult e particolare sono state le sneakers Nike. Parliamo però di uno dei modelli più in voga negli ultimi mesi: le dunk. Si tratta di sneakers quasi introvabili, costantemente sold out su tutti i siti web e store e che spesso vengono rivenduti a prezzi più che gonfiati. Insomma, Chiara Ferragni è assolutamente aggiornata sulle tendenze del momento.

Le sneakers indossate sono marroni e bianche ed è uno dei modelli più comodi prodotti dall’aziende negli ultimi anni. I colori della terra, con quel tocco vintage, continuano ad essere quindi i prediletti anche per la primavera 2022. Si sa che la stagione primaverile tende a preferire colori più accesi, con nuances che vanno dal rosa all’azzurrino. La stessa Chiara Ferragni con il suo brand lancia durante tutto l’anno collezioni con colori accesi e vibranti. Ma oltre all’estro, anche l’imprenditrice si concede colori basici. Il suo è un look sicuramente casual chic.

Chiara Ferragni ci dimostra quindi che un paio di sneakers sono perfette in ogni occasione e abbinabili in qualsiasi modo possibile. Inoltre, l’imprenditrice spesso osa con abbinamenti di colori che fino a qualche tempo fa erano considerati impensabili e contrastanti. Come si nota dallo scelte del look messicano, ha finalmente normalizzato l’accostamento del colore nero e di quello marrone. Ricordiamo inoltre che suo marito Fedez è il primo grande fan delle sneakers Nike, di cui possiede una vastissima collezione proprio nel loro appartamento a City Life.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Chiara Ferragni super chic a passeggio con le Nike: le sue sneakers costano solo 40 euro e vanno già a ruba. Eccole proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.