chiara-ferragni-super-col-maglione-di-zara-per-la-foto-di-natale.-e’-corsa-a-comprarlo-e-costa-meno-di-30-euro

Chiara Ferragni ci sorprende con dei mini cardigan di Zara low cost, che costano poco meno di 30 euro. La fashion blogger più amata del mondo non indossa soltanto capi super firmati e costosi come si potrebbe immaginare. Seguendo la linea della futura regina d’Inghilterra Kate Middleton, anche Chiara spesso inserisce nei suoi outfit dei pezzi più commerciali e accessibili a tutti, insieme a borse e accessori sempre all’ultimo grido. L’icona di stile, in questo caso, ha indossato dei mini cardigan color latte-menta e bottoni gioiello del marchio Zara, amato anche dalla bellissima Kate.

Sulla pagina Instagram di Chiara Ferragni c’è sempre da prendere spunto. I suoi capi sono all’ultima moda e gli accostamenti possono dare origine a molte idee per i nostri outfit, nonostante non si possa pensare di utilizzare lo stesso budget. Nel caso del mini cardigan di Zara indossato dalla moglie di Fedez, sono stati abbinati a dei capi total black: gli anfibi neri di Bottega Veneta e dei jeans dello stesso colore. A completare l’outfit, la borsa fucsia Small Eyelike Bag, che fa parte della sua collezione. Sapere come accostare i vestiti alla moda è fondamentale per la buona riuscita dell’outfit.

Uno stesso pantalone può essere messo in risalto o, al contrario, rovinato da una scelta sbagliata. Orecchini, borse, scarpe e la giusta messa in piega fanno sicuramente la differenza e Chiara Ferragni in questo è la regina. Tornando ai mini cardigan di Zara, a renderli super cool è anche la vestibilità: corti e aderenti con adattamento al corpo baggy che li rendono il capo più comodo da indossare e quindi utilizzabili anche per tutti i giorni. Infatti, non è la prima volta che la regina delle influencer sceglie questi particolari maglioncini del famoso marchio per i suoi outfit giornalieri.

Anche il maglioncino color rosa cipria è della collezione Zara. Un modello very 90s caratterizzato da un collo di pelliccia ecologica, questa volta indossato con un paio di jeans Parosh e le sneakers creepersdi Saint Laurent. Infine il twin set: in una IG stories ha infatti postato un look con il coordinato color azzurro serenity, composto da mini cardigan più una canottiera knit. Ben tre outfit il cui punto focale si concentra proprio su questi mini cardigan di Zara, per la felicità delle donne di tutto il mondo che potranno vestirsi come Chiara Ferragni senza spendere una fortuna.

Se volete prendere spunto dalla icona seguita indistintamente dall’America alla Cina, potete trovare i mini cardigan sul sito di Zara online. Intanto terremo d’occhio il profilo di Chiara Ferragni per aggiornarvi su tutti i capi low cost che potrebbero interessarvi. Non è la prima volta che l’imprenditrice digitale sceglie per il proprio outfit il marchio Zara. Ricordiamo infatti che tra tutti i vestitini sfoggiati durante l’estate 2020, a riscuotere molto successo è stato un abitino nero corto a fiori proprio del famoso marchio. E di mini dress floreali Chiara ne ha indossati tantissimi.

L’articolo Chiara Ferragni super col maglione di Zara per la foto di Natale. E’ corsa a comprarlo e costa meno di 30 euro proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.