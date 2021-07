Le sue scarpe hanno attirato l’attenzione di tutte: tacco a spillo e micro cristalli, ai piedi Chiara Ferragni indossa le scarpe che tutte le donne vorrebbero avere nel loro armadio!

Le scarpe di Chiara Ferragni sono il sogno di tutte le donne: conoscete il prezzo di questi decolettè che indossa?

E’ lei una delle donne più chiacchierate nel mondo della moda. L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha un armadio che fa gola a tutte le donne del mondo. Tra borse, scarpe, vestiti, accessori…Chi è che non vorrebbe farsi un giro nei suoi pezzi limited edition o vorrebbe uscire sfoggiando una borsa all’ultima moda? E proprio negli ultimi giorni la Ferragni attraverso i suoi canali social ha mostrato un look bianco e nero, estremamente luminoso, che ha lasciato senza parole le sue milioni di fan. Un decolletè in raso di seta con un fiocco al piede dell’influencer ha fatto sognare tutte: è lei la Cenerentola del 2021?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Chiara Ferragni, tacco a spillo e micro cristalli: conoscete il valore delle scarpe che indossa?

Ha lasciato senza parole milioni di fan: Chiara Ferragni negli ultimi giorni ha scelto di indossare un look firmato Giambattista Valli. Ad attirare l’attenzione degli utenti Instagram sono le scarpe. Se Cenerentola potesse scegliere le sue scarpe di cristallo, oggi, non potrebbe fare a meno di queste indossate da Chiara Ferragni.

Leggi anche Chiara Ferragni, quel dettaglio ha colpito tutti: ci avete fatto caso? Impossibile non notarlo

Un prodotto di lusso realizzato con materiali molto delicati: il tacco è rivestito in raso, la tomaia in raso di seta. Il fiocco frontale è un tessuto doppiato e la decorazione è fatta di micro cristalli. Insomma, un vero sogno indossare quelle scarpe.

Se sul sito ufficiale di Giambattista Valli non le abbiamo trovate, su un altro portale rivenditore di grandi marche sì! Il prezzo dei decolletè in raso di seta con fiocco costano 935 euro! E’ questo il modello di scarpe ‘Estate 2021’: in quante hanno già fatto un pensierino?