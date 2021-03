Chiara Ferragni, travolta dalle critiche per quel ‘gesto’ | Fedez sbotta e la difende

Chiara Ferragni ha partorito da poco più di una settimana la sua secondogenita Vittoria Lucia Ferragni, decidendo di allattarla al seno e documentando tutto come sempre per i suoi numerosi fan. In tanti, però, l’hanno criticata, spingendo suo marito Fedez a intervenire su Instagram.

Chiara Ferragni di nuovo mamma innamoratissima di Vittoria

Chiara Ferragni è diventata mamma per la seconda volta il 23 marzo scorso. La sua Vittoria Lucia Ferragni è un tenero frugoletto che mamma Chiara e papà Fedez mostrano orgogliosi sui social, come magari farebbero anche tanti genitori comuni. Loro però non lo sono e ogni scatto o filmato viene commentato da milioni di followers, la nota imprenditrice digitale, da sola, ne ha 23 milioni, mentre il marito, il cantante Fedez, ‘solo’ 11,9 milioni.

Durante la gravidanza la famosa influencer non si è risparmiata nel postare immagini e filmati del suo pancione e ora che la piccola è nata è la nuova grande protagonista della vita social dei genitori. Come suo fratello maggiore Leone, anche Vittoria è molto presente sulle pagine Instagram della coppia, fin dai primi momenti, però, i fan hanno notato una novità, poi diventata oggetto di critiche. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Chiara e il cambio d’idea: arrivano le critiche

Nelle prime foto che la ritraggono in ospedale, poco dopo il parto, l’imprenditrice digitale si è mostrata con la figlia attaccata al seno. Una volta giunte a casa, a Milano, tutto questo è proseguito, Chiara Ferragni quindi, come altre mamme vip del calibro di Bianca Balti, Eva Riccobono ed Elena Santarelli, ha deciso per l’allattamento al seno. Le polemiche, però, non sono tardate ad arrivare. Nel 2018, alla nascita di Leone l’influencer nostrana era già stata bersaglio di critiche sui social per un post, poi rimosso, in cui aveva decantato i pregi del biberon e quindi del latte artificiale.

All’epoca aveva spiegato così la sua decisione: “Adoro le persone che lo fanno senza problemi. Io avrei paura di essere fotografata da fan o paparazzi se sono al parco o a un ristorante. Per questo allatto al seno solo in casa. Sono scelte“. Questa volta le critiche sono piovute per aver osato cambiare idea. Subito, in suo sostegno, è intervenuto suo marito Fedez che ha commentato con delle parole durissime.

Fedez difende la moglie

Fedez in diverse occasioni si è schierato dalla parte della moglie e non ha mai utilizzato mezzi termini per farlo. La sua dichiarazione è molto diretta ed è stata: “una donna dovrebbe essere libera di allattare o meno senza sentirsi colpevole o sbagliata in un momento così delicato come la post-gravidanza”.

Il commento del rapper ha dimostrato sensibilità e sostegno verso un tema molto delicato, quello appunto dell’allattamento che ogni donna vive in maniera diversa e intima, motivo per il quale nessuno dovrebbe giudicarla.

Chiara Ferragni ha poi voluto commentare così le parole del marito: “trovate un uomo che sia sempre pronto a difendervi come Fedez fa sempre con me”. Insomma i Ferragnez si confermano più uniti che mai!

