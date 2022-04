chiara-ferragni,-tutte-pazze-per-i-suoi-leggins-incrociati-di-h&m,-sul-sito-a-soli-12-euro-euro.-ecco-l’ultima-moda-dell’estate

H&M non sbaglia un colpo e ci viene incontro anche per i nostri outfit sportivi, creando gli indumenti giusti per ogni situazione. In questo articolo vedremo quelli che sono i più gettonati tra i leggins creati per farvi sentire comode ma anche alla moda allo stesso tempo. E tra questi quello che ha indossato anche Chiara Ferragni che a volte ci inebria con qualche capo low cost che anche noi possiamo permetterci di avere nell’armadio. La moda degli ultimi tempi, poi, da sempre un occhio maggiore alla comodità e le tute ormai vengono indossate anche per un’uscita informale.

E’ tempo di mezza stagione con l’arrivo di aprile bisogna cominciare a pensare alla prova costume. Finalmente possiamo cominciare a scoprire lembi di carne e usare indumenti più leggeri. Il famoso marchio H&M ha un rapporto qualità prezzo molto accattivante. E’ anche la firma scelta da molte star quando vogliono indossare i capi low cost accessibili a tutte. Anche Kate Middleton ne ha fatto più volte utilizzo. E se la futura regina d’Inghilterra indossa H&M, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. ( continua dopo la foto)

Per più di due anni siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiamoni. Ma ora sembra che la vita stia ricominciando e finalmente potremo tornare a fare sfoggio dei nostri look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non può mancare nel nostro armadio un leggins di H&M. Ce ne sono di tutti i tipi. Trame a coste e stampe floreali, colori accesi e tagli a V che enfatizzano il giro vita. Che aspettate? Scegliete il vostro preferito.

Il primo fantastico paio di leggins è di colore nero con la particolarità di un elastico da incrociare, molto sensuale, lo potete trovare in saldo sul sito al fantastico prezzo di 7,49 euro. Mentre il secondo è un paio di leggins a quadretti a vita alta con elastico rivestito e spacco alla caviglia. Lo potete trovare sul fantastico sito di H&M in saldo a 11, 99 euro. Il terzo fantastico modello é a vita bassa, aderenti e gamba svasata in fondo con nodo da legare in vita. Lo potete trovare in saldo al fantastico prezzo di 5,99 euro. Mentre per il quarto ed ultimo modello a coste di colore Borgogna a viltà alta a zampa di elefante. Lo potete trovare in saldo al fantastico prezzo di 7,99 euro.

