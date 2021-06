Nota alle cronache rosa come l’ex moglie di Raoul Bova Chiara Giordano è stato al fianco dell’attore per ben 13 anni, un unione solida e fondata sull’amore da cui sono nati due figli oggi adulti e finita in seguito all’incontro di Bova con Rocio Munoz Morales sul set di Immaturi, il viaggio.

Chiara Giordano che lavoro fa l’ex moglie di Bova

Chiara è una nota veterinaria figlia dell’influente avvocato divorzista Annamaria Bernardina de Pace, ha molti amici nel mondo dello spettacolo e ha partecipato all’ultima edizione di Amici Celebrities mettendosi in discussione come ballerina, la danza è in effetti una passione che coltiva da quando è bambina ed è felice d’aver potuto esibirsi anche in pubblico.

Anche se la fine della storia con Bova non è stata facile e la separazione è stata a lungo sotto i riflettori i due oggi condividono un rapporto civile e sereno per i figli che hanno accettato la fine del matrimonio dei genitori. In una recente intervista Chiara ha ribadito che oggi con Bova c’è stima e educazione: “Quando sono nate le bambine Raoul mi ha chiamata, anche se io non le ho conosciute di persona perché non c’è stato modo, le ho viste sui giornali.” La Giordano ha poi aggiunto: “Io e il mio ex marito ci frequentiamo: è il padre dei miei figli, quindi quando si tratta di stare insieme a loro passare del tempo insieme è un piacere.”

Chiara Giordano chi è il nuovo amore?

Oggi Chiara Giordano e serena e ha ritrovato anche la tranquillità sentimentale, dal suo account Instagram è possibile ammirare momenti della sua vita professionale e anche della sua quotidianità felice. L’ex allieva d’Amici Celebrities appare molto spesso insieme al fidanzato Andrea Evangelista, ballerino e coreografo militante in molte trasmissioni Rai fra cui I Fatti Vostri.

Dopo le prime paparazzate Chiara ha scelto d’apparire sui social insieme all’aitante ballerino frugando ogni dubbio e incertezza e mettendo a tacere un gossip assillante. Secondo alcuni voci fondate Chiara e Andrea si conoscono da tempo, la loro amicizia si è evoluta e si è trasformata in un vero amore ridando all’ex moglie di Bova la voglia d’apparire e sorridere ma soprattutto di ballare.