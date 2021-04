Chiara Nasti annuncia la fine dell’amore con Nicolò Zaniolo: “Ho provato a mascherare”

Chiara Nasti annuncia la fine della sua storia d’amore con Nicolò Zaniolo, la stessa che aveva smentito solo qualche giorno fa. Con un messaggio postato su Instagram, la nota influencer chiede a quanti la seguono di non inoltrarle informazioni circa gli spostamenti e le eventuali frequentazioni del campione della Roma perché la loro storia, specifica, è finita.

Chiara Nasti: “Zaniolo non sta mancando di rispetto a nessuno”

“Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip”, scrive Chiara su Instagram comunicando la fine della sua relazione con Zaniolo, “ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”. Un messaggio che chiarisce che le indiscrezioni che circolavano a proposito della rottura tra i due avevano già ampiamente previsto quanto sarebbe accaduto a distanza di qualche tempo.

Sparite le foto di coppia sui social

Le indiscrezioni a proposito della rottura tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo circolano in rete già da qualche tempo. A insospettire i follower circa un allontanamento tra i due era stata la decisione dell’influencer e del calciatore di rimuovere dai rispettivi profili Instagram ogni foto di coppia. Chiara aveva però smentito la separazione, spiegando di avere deciso di eliminare le foto con Nicolò dal suo profilo solo per evitare di sovraesporre se stessa e il suo compagno. In quell’occasione, solo 4 giorni fa, si era riferita a Nicolò al come “suo ragazzo”. A distanza di solo qualche ora da quel momento, l’influencer ha ufficializzato la separazione. Zaniolo, invece, ha preferito non commentare la vicenda.