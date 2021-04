Chiara Nasti: “Con Nicolò Zaniolo per amore, non ho bisogno di un uomo che mi mantenga”

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono tra le coppie ufficiali di questo 2021. Insieme da qualche mese, l’influencer e il calciatore della Roma hanno deciso di uscire allo scoperto fin da subito, confermando anche sui social la loro storia d’amore nonostante il flirt di lui con Madalina Ghenea e il terremoto provocato dalla notizia della gravidanza di Sara Scaperrotta, ex fidanzata ufficiale di Nicolò. Inevitabili le critiche che li hanno investiti, anche in considerazione del fatto che la Nasti resta uno dei personaggi più divisivi sui social. Ma non si sottrae e replica a tono alle domande di chi insinua sia interessata a Zaniolo solo per le sue doti sul campo e il valore economico dei suoi ingaggi.

Chiara Nasti e Zaniolo calciatore: “Saremmo potuti stare insieme già da un anno”

Quando a Chiara, via Instagram, chiedono se si sarebbe innamorata di Zaniolo anche se avesse giocato in una serie minore, la Nasti non ha dubbi: “A me non interessa la professione che una persona svolge, se avessi valutato quella io e Nicolò eravamo già da quasi un anno insieme”. Un anno fa cominciavano a circolare le prime indiscrezioni circa la storia tra Zaniolo e la ex fidanzata storica Sara. Si era parlato di una crisi, poi rientrata, e di un flirt di lui con l’attrice Elisa Visari, oggi legata ad Andrea Damante. Secondo quanto lascia intendere Chiara, in quel periodo ci sarebbero stati i primi approcci con Nicolò.

in foto: Sara Scaperrotta

“Intorno a lui chi voleva fare gossip”, si riferisce a Sara Scaperrotta?

“Io sono totalmente indipendente, non mi serve un uomo per essere mantenuta”, risponde ancora Chiara a chi sostiene che a interessarla sia soprattutto il valore degli ingaggi di Zaniolo. E chiude lanciando quella che sembrerebbe essere una frecciata a Sara Scaperrotta, la ex fidanzata incinta del campione: