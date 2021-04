Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo stanno ancora insieme: “Abbiamo deciso di non rendere pubblico nulla”

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo stanno ancora insieme. Dopo le ultime notizie che volevano la coppia già divisa, arriva invece da parte dell’influencer un chiarimento che, però, ha voluto specificare ai suoi fan di voler tenere quanto più privata possibile la sua relazione. La coppia, infatti, stanca delle continue illazioni in merito all’andamento della loro storia, avrebbe deciso di prendersi il tempo necessario per potersi concentrare sui i propri obiettivi lavorativi.

Chiara Nasti spiega la situazione con Zaniolo

Non è stato facile per Chiara Nasti parlare apertamente della sua storia con il calciatore della Roma, dopo che era circolata la notizia di una rottura dopo appena due mesi di fidanzamento. Il motivo che aveva portato i fan a credere ad un distacco era dovuto alla completa assenza sui social di scatti o video che li ritraessero insieme, l’influencer partenopea ha voluto perciò chiarire come stessero davvero le cose:

Voglio farvi capire come sto in questo momento, non sto passando un bellissimo periodo, come potete vedere sto pubblicando molto poco, ma riguardo alle ultime notizie che sono uscite in quest’ultimo periodo né io né il mio ragazzo abbiamo lasciato dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme, io non vi chiedo di non commentare, ma almeno di essere un po’ più cauti con le parole, sia io che lui siamo arrivati ad un punto dove le cose iniziato davvero a pesare, forse prima ero più bambina prendevo le cose con leggerezza, ora non è più così, anche perché proprio associata alla persona con cui sto alcune persone sono si intromettono in cose troppo private e delicate.

La richiesta di Chiara Nasti ai suoi fan

L’influencer ha voluto però rivolgere un appello ai suoi fan, chiedendo che manifestino più sensibilità e attenzione nei loro commenti perché le loro parole possono ferire e avere un impatto sulle persone a cui le stanno rivolgendo. La Nasti, poi, sottolinea come in questo momento entrambi abbiano deciso di dedicarsi con costanza alle loro rispettive attività: “Per questo motivo io ho deciso di concentrarmi su me stessa, la nostra relazione c’è ancora, ma non rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento. Lui si sta concentrando solo sul calcio perché è ciò che ama di più e io lo appoggio in tutte le sue scelte. Quello che voglio chiedervi non è di non giudicare, ma di farlo in modi più cauti che non vadano a prendere psicologicamente la testa di una persona perché quello che dite è veramente tanto forte, vi chiedo di capire il momento”.