Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo stanno ancora insieme? La confessione

Dopo i diversi rumors sulla presunta rottura di Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, l’influencer rompe il silenzio e rivela come stanno veramente le cose.

Leggi anche: Chiara Nasti ha copiato le Blackpink? Le foto a confronto

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non si seguono più su Instagram. Una mossa non da poco, considerando che la ragazza è un’influencer affermata e prende molto sul serio tutto quello che succede sui social. Ma non è finita qui. A conferma della crisi, Chiara Nasti ha cancellato tutte le foto che la ritraevano insieme al calciatore.

Insomma, tutti gli indizi pendono verso la rottura. Ma nelle ultime ore Chiara Nasti è intervenuta sui social con una rivelazione inaspettata!

Chiara Nasti ha deciso di smentire la rottura con il fidanzato Nicolò Zaniolo, dopo i vari commenti e le ipotesi di crisi. Ecco le sue parole, riportate da Biccy:

Voglio farvi capire come sto in questo momento, non sto passando un bellissimo periodo. Come potete vedere sto pubblicando molto poco, ma riguardo alle ultime notizie che sono uscite in quest’ultimo periodo né io né il mio ragazzo abbiamo lasciato dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme, io non vi chiedo di non commentare, ma almeno di essere un po’ più cauti con le parole, sia io che lui siamo arrivati ad un punto dove le cose iniziato davvero a pesare, forse prima ero più bambina prendevo le cose con leggerezza, ora non è più così, anche perché proprio associata alla persona con cui sto alcune persone sono si intromettono in cose troppo private e delicate.

Per questo motivo io ho deciso di concentrarmi su me stessa, la nostra relazione c’è ancora, ma non rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento. Noi stiamo bene questo è l’importante. Lui si sta concentrando solo sul calcio perché è ciò che ama di più e io lo appoggio in tutte le sue scelte. Quello che voglio chiedervi non è di non giudicare, ma di farlo in modi più cauti che non vadano a prendere psicologicamente la testa di una persona perché quello che dite è veramente tanto forte, vi chiedo di capire il momento