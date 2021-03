Chiara Nasti, pink girl esplosiva, la pancetta non mente: favolosa – FOTO

Chiara Nasti pubblica una foto su Instagram con indosso una tuta in rosa molto attraente che lascia spazio ad un aspetto fisico perfetto

Tra le innumerevoli web infleuncer di Instagram, Chiara Nasti è sicuramente una di quelle che ultimamente è salita in cattedra, facendo parlare molto di se. La blogger alla moda continua a far venire il mal di testa ai suoi fan, con scatti e videoperformances sui social da capogiro.

Gli ultimi scoop sull’amore hanno dichiarato ufficiale il fidanzamento tra Chiara e Nicolò Zaniolo, il trequartista della Roma che ha trovato in lei la partner ideale per ritrovare al più presto il campo da gioco. La blogger campana è intervenuta con un “Perchè stai con me…” in risposta alle dichiarazioni di Zaniolo, che sembra stesse accelerando le tappe per un rientro precoce sull’erba dell’Olimpico. Ma soprattutto in vista egli Europei di Giugno.

In attesa magari di vederla sugli spalti durante la competizione, a tifare per il suo nuovo fidanzato, la Nasti sembra non voler lasciare neanche le “briciole” ai fan, attenta a non fargli mancare nulla

Chiara Nasti, lato A da sballo: i fan approvano

Il profilo personale di Chiara Nasti è più che mai “bollente” nelle ultime settimane, condito con il nome di Nicolò Zaniolo, con il quale ha appena intavolato un’inaspettata “trattativa” d’amore. Nei progetti della fantastica blogger napoletana, però non c’è solo la condivisione dei momenti di privacy con l’uomo che ha sempre sognato di avere.

A far scalpore nel cuore dei fan sono gli scatti vertiginosi che regala di ora in ora per la gioia incontenibile, anche dei più deboli di cuore. L’ultimo “slot” di foto su Instagram ha portato una nuova ventata di motivazioni. Chiara mostra un primo piano di assoluto valore artistico con una tuta color rosa, dalla quale scorge l’abbondanza delle curve e una pancetta piatta, frutto di allenamenti e fitness casalinghi.

L’iniziativa è stata persino commentata da una sua intima amica, che le ha proposto un pranzo insieme. A tal punto alcuni dei suoi sostenitori si son divertiti dal commentare e autoinvitarsi per un incontro in amicizia da ricordare. Come la prenderà Nicolò Zaniolo?

