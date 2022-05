Chiara Nasti umilia il suo ex fidanzato Nicolò Zaniolo: “Con quel gamberetto…”

Chiara Nasti al centro delle polemiche: la battuta sul suo ex non è piaciuta

Lei è una popolare influencer e ha avuto anche una storia importante con Nicolò Zaniolo, il quale ha vinto con la sua Roma la Conference League. In queste ultime ore un hater ha contattato l’influencer su instagram chiedendo cosa ne pensasse del coro intonato dai tifosi della Roma giorni fa: ‘Il figlio di Zaccagni (suo attuale compagno) è di Zaniolo…’ (coro cantato anche dallo stesso giocatore). La risposta della ragazza non si è fatta attendere e ha creato non poche polemiche sui social, e non solo. Difatti quest’ultima ha umiliato nel vero senso della parola il suo ex, facendo capire chiaramente che non sia particolarmente dotato:

“Cosa ne penso del coro di Zaniolo? Che con quel gamberetto non si sa come abbia già avuto un bambino…”

Nicolò Zaniolo, la sua ex fidanzata senza freni: “Dovete solo vergognarvi”

Chiara Nasti, sempre Inn questo suo post su instagram, dopo aver umiliato il suo ex fidanzato calciatore della Roma, si è anche scagliata contro i tifosi, non facendo mistero di credere che dovrebbero provare vergogna nell’intonare simili cori andandone anche fieri: “Siete tutti s**gati e fate anche schifo…” E da questo momento è scoppiato un vero e proprio caos sui social. Difatti sono stati tanti a puntare il dito contro la ragazza, accusandola di aver fatto bodyshaming nei confronti del giovane calciatore della Roma. Al momento si segnala che quest’ultimo non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Selvaggia Lucarelli furiosa con l’influencer: “Squallida”

La battutaccia di Chiara Nasti nei confronti del suo ex fidanzato Nicolò Zaniolo poco è piaciuta alla popolare giornalista e giudice di Ballando con le stelle, che proprio poco fa ha pubblicato un post al veleno su instagram. Difatti quest’ultima, con estrema schiettezza, non ha nascosto di credere che l’influencer abbia fatto uno scivolone decisamente evitabile ed assai imbarazzante:

“Non mi viene in mente niente di più squallido di Chiara Nasti, dalle sue origini a ciò che è diventata…”

La giornalista ha comunque condannato anche quel coro di cattivo gusto: “Non vorrei passasse il messaggio sbagliato…”

