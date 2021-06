chiara-provvidenza-di-amici-12-ieri-e-oggi,-che-fine-ha-fatto-la-cantante-dopo-il-talent

Chiara Provvidenza è stata una delle concorrenti del serale di Amici 12 (l’edizione vinta dal rapper Moreno). Figlia di genitori separati, già durante il provino di ingresso alla scuola di Maria De Filippi dimostrò, nonostante la sua giovane età (aveva solo 18 anni), una precoce maturità, nascosta dal suo essere impacciata e a tratti timida. Affermava di volersi inserire in “una nuova dimensione, con un po’ di fortuna“. Dopo Amici, a differenza dei colleghi (Moreno, Greta Manuzi e Verdiana Zangaro), per Chiara c’è stato poco spazio nelle classifiche musicali, ma la giovane non ha abbandonato la sua passione per il canto, trovando in esso una nuova dimensione.

L’esperienza ad Amici 12 finì al primo serale

Nella squadra dei bianchi, capitanata da Emma Marrone, Chiara Provvidenza dopo anni di studio (tra lezioni di pianoforte e canto) approdava al Serale di Amici. Dopo che più volte era stata messa in discussione dalle professoresse, Mara Maionchi – che spesso le rimproverava lo scarso impegno settimanale – e Grazia Di Michele, con lei particolarmente dura. La Professoressa sosteneva che la goffaggine e il continuo muoversi della ragazza durante le sue esibizioni, distraevano il pubblico. Per Chiara il Serale è stato molto breve: vittima della doppia eliminazione già durante la prima puntata. Un’uscita di scena precoce a conferma del sofferto percorso dell’allieva all’interno della scuola.

Lo scontro con la redazione e Maria De Filippi

All’epoca dell’eliminazione dal programma, Chiara non prese bene la cosa. Tanto da affidare ad un post sul suo Facebook un duro attacco alla trasmissione e alla conduttrice, Maria De Filippi:

Prima di sapere di essere stata eliminata, Maria mi chiese di dire qualcosa e io risposi: “Mi dispiace solo di non aver cantato su questo palco”. Ovvio, tagliano quello che vogliono. È giusto che voi lo sappiate, che sono andata via senza nemmeno aver cantato, né senza avervi fatto sentire quanto desiderio avevo di cantare. Facciano le loro scelte. Io canterò per me e per voi.

Sono passati otto anni dall’eliminazione da Amici 12 e Chiara con un post su Instagram, pubblicato durante la scorsa edizione del talent show, sembra aver sepolto l’ascia di guerra contro il programma. La ragazza ha infatti pubblicato una foto “in elegante abito serale con la Queen“, Maria De Filippi. Sul suo Instagram Chiara segue il profilo social di Amici, ma non quello della sua ex coach, Emma Marrone.

Chiara Provvidenza oggi: è diventata vocal coach

La giovane Chiara oggi ha 27 anni e sul suo Instagram scrive, non che è una cantante, ma “io canto“. Spesso condivide sue interpretazioni di grandi successi (della musica italiana e internazionale Soul e Jazz). Ma la nuova dimensione della giovane siciliana (nata a Modica nel ragusano) – che continua ad esibirsi durante eventi musicali locali – è nell’insegnamento. Chiara è oggi una vocal coach, specializzata nelle lezioni di “Canto Moderno” e “Canto Jazz”. Dopotutto lei stessa, durante il provino di ingresso ad Amici – dove cantò “Mad About You” degli Hooverphonic – aveva affermato: “Voglio entrare ad Amici per crescere e conoscere cose che non potrei conoscere altrimenti. Voglio studiare e imparare in questa scuola“.

Vita privata e rapporto delicato con la madre

in foto: Chiara Provvidenza con la madre mentre le da’ lezioni di canto

Chiara, che si presentò al provino di Amici accompagnata dal padre, dopo la sua esibizione raccontò del suo mondo e della sofferenza che viveva a causa della separazione dei suoi genitori. Queste le sue parole:

Il mio mondo è diverso dal vostro, ma non mi sento diversa dagli altri. Ho il mio vissuto, non peggio rispetto a quello di nessuno. Da questo cerco di costruire sempre. I miei genitori sono separati e ho sofferto per questo, al punto da essermi trasferita dai miei nonni. Mia madre mi chiama per farmi sentire in colpa su tante cose. Ogni volta che vengo qui (ad Amici, ndr) mi arrivano le lettere dall’avvocato.

Col tempo però le cose sono cambiate e a giudicare dal suo Instagram sembra che Chiara abbia recuperato il rapporto con la madre. Il 10 aprile 2021 un post, accompagnato da una foto sorridente con la madre: “Oggi prima lezione per un’ allieva troppo speciale… la mia mamma“.