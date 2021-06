chiara-rabbi-a-davide-donadei:-“facciamo-un-figlio”,-ma-stanno-insieme-da-solo-4-mesi

Dalla scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne sono passati poco più di 4 mesi. Nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi, a febbraio, l’ex tronista ha scelto Chiara Rabbi con la quale sta vivendo una storia d’amore che sembrerebbe essere diventata importante. Importante al punto che l’ex corteggiatrice gli ha rivolto una richiesta impegnativa: quella di avere un bambino.

La richiesta di Chiara Rabbi

Chiara ha lasciato la sua città e si è trasferita a Lecce per lavorare, insieme a Davide, nel ristorante di proprietà dell’ex tronista. La coppia vive in un appartamento in affitto ma di recente, Donadei ha chiesto alla compagna di comprare casa insieme. A distanza di qualche settimana da quel momento, Chiara ha rilanciato e in una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, ha chiesto al compagno di allargare la famiglia: “Diventiamo una famiglia vera e propria, mettiamo al mondo un bambino. Sono sicura che saresti un padre meraviglioso”. Una richiesta impegnativa alla quale Davide non ha ancora risposto, almeno pubblicamente.

in foto: Davide Donadei e Chiara Rabbi

La scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne

Il 10 febbraio scorso Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi a Uomini e Donne. Una scelta arrivata a sorpresa. Numerosi i telespettatori convinti che la scelta del tronista sarebbe ricaduta su Beatrice Buonocore, “rivale” di Chiara. Ma Davide aveva dichiarato di avere seguito il cuore e di essersi innamorato della bella corteggiatrice conosciuta in trasmissione. Una scelta sincera e il fatto che i due stiano ancora insieme e convivano lo dimostra. Meno fortunata è stata Sophie Codegoni, collega di trono di Davide. A distanza di qualche settimana dal collega, aveva deciso di scegliere Matteo Ranieri ma la loro relazione è durata solo una manciata di settimane prima di interrompersi. Adesso la ex tronista frequenterebbe Fabrizio Corona, a casa del quale è stata fotografata. L’uomo l’ha presentata come la sua “fidanzata e convivente”.